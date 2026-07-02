Tottenham za 21-letnika odštel rekordnih 99 milijonov evrov

Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je tudi uradno potrdil, da je od West Hama odkupil vezista Mateusa Fernandesa. Za 21-letnega Portugalca je klub odštel zanj rekordnih 99 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Fernandes, ki je podpisal dolgoročno pogodbo, je povedal, da je bil prav trener Tottenhama Roberto De Zerbi eden glavnih razlogov, zakaj se je odločil za prihod k londonskemu klubu, ki je v zadnji sezoni razočaral navijače in se celo boril za obstanek v elitni angleški ligi.

»Zelo sem vznemirjen za ta naslednji korak v karieri. Tottenham je ogromen klub in trener je bil ključen pri tem, da sem se odločil za prihod,« je Ferndandes povedal za spletno stran kluba.

Fernandes je pred tem igral za West Ham, Southampton, Sporting ter Estoril in je naslednja v vrsti okrepitev Tottenhama to poletje. Pred njim je namreč klub pripeljal branilca Jana Paula van Heckeja iz Brightona za 60 milijonov evrov, kot prosti igralci pa so prišli Marcos Senesi, Andy Robertson in Martin Dubravka.

Fernandes je z 99 milijoni evrov postal tudi rekorden nakup Tottenhama, pred tem so Londončani največ odšteli za Xavija Simonsa, in sicer 65 milijonov.

A ta rekord očitno ne bo dolgo zdržal, saj je Tottenham blizu nakupa italijanskega vezista Sandra Tonalija iz Newcastla za 108 milijonov evrov, vsota pa lahko še nekoliko naraste.