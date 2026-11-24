Legendarni italijanski nogometaš Francesco Totti je v čustvenem intervjuju za televizijo Rai 2 spregovoril o razočaranju nad Romo, ljudeh, ki so izkoriščali njegovo slavo, razpadu zakona in odnosu z otroki. Nekdanji kapetan rimskega kluba je priznal, da je v življenju naredil napake, ki jih danes močno obžaluje.

»Želel bi si, da bi me klub bolj spoštoval,« je dejal Totti, ki je celotno profesionalno kariero – od leta 1992 do 2017 – preživel pri Romi. Njegova pikra pripomba se nanaša predvsem na obdobje po koncu igralske kariere, ko je opravljal vodstveno funkcijo v klubu.

V pogovoru je bil še bolj neposreden pri odgovoru na vprašanje, kdo je izkoriščal njegovo priljubljenost na vrhuncu igralske kariere: »Ljudje, od katerih tega nikoli ne bi pričakoval. Družinski člani, prijatelji, sorodniki. Mnogi so živeli na moj račun. Potem se sčasoma poti razidejo in ugotoviš, kaj se je v resnici dogajalo. Če bi lahko, tega ne bi več ponovil.«

Omenil je tudi razpad zveze z nekdanjo televizijsko voditeljico Ilary Blasi. Ta je pred časom v isti oddaji dejala, da njun zakon ne bi mogel preživeti nezvestobe, ne glede na to, kdo bi jo zagrešil. Na vprašanje, ali je imela prav, je Totti odgovoril: »Dejstvo je, da se je to zgodilo in da tega ne morem odpustiti.«

Francesco Totti in njegova bivša žena Ilary Blasi ter njuna družina. FOTO: Instagram

Najbolj čustven del pogovora je bil povezan s pokojnim očetom. Totti je s solzami v očeh priznal, da mu nikoli ni povedal, da ga ima rad. Na vprašanje, kaj najbolj pogreša, je odgovoril z eno besedo: »Objem.«

»To so dejanja, ki jih ob danih priložnostih ne narediš, nato pa izgubiš ljudi, ki so bili središče tvojega življenja, in se počutiš izgubljenega ter osamljenega. Brez njega je življenje povsem drugačno. Danes si govorim, kakšen bedak sem bil, da tega nisem storil. Žal enako počnem s svojimi otroki. In vem, da delam napako,« je povedal nekdanji italijanski reprezentant.

Totti je z Romo osvojil naslov italijanskega prvaka, dva pokala in dva superpokala, leta 2006 je z italijansko reprezentanco postal svetovni prvak. V intervjuju je spregovoril tudi o sedanji partnerici Noemi Bocchi in morebitni vrnitvi v Romo, vendar podrobnosti teh odgovorov pred televizijskim predvajanjem še niso razkrili.