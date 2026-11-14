Tovornjak prestrašil Embola, ob Janu Oblaku »zmrznil« tudi Duracell

Slovenska reprezentanca bo vrnitev v Ljudski vrt ohranila v lepem spominu, čeprav proti Švici ni prišla do zmage, na katero so pred tekmo bolj ali manj na glas merili v slovenskem taboru in ki bi »zakuhala« razmere na lestvici skupine. Po neodločenem izidu so bili v Mariboru zadovoljni vsi. Švica gre zasluženo v prvo ligo, Slovenija ima še vedno vse v svojih rokah.

Kako so se na Štajerskem odrezali Slovenci, zakaj je Cesar pred tekmo prebiral učbenike Matjaža Keka in kako je mogoče, da ima slovenska desetka tako malo skupnega z nogometnimi čarovniki svetovnega formata?

Jan Oblak (6)

Premešana slovenska obramba je potrebovala zanesljivo sidro, v Janu Oblaku pa vedno dobi prepotrebno oporo. Glasen, ko je treba, učinkovit tudi ob izletu v slogu Manuela Neuerja, dvakrat pa dovolj zanesljiv, da žoga ni mogla končati v mreži. Mirnejši večer, kot se je obetal pred tekmo, za Oblaka zagotovo tudi precej mirnejši in hladnejši od tistega v Luzernu.