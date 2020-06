Trabzonspor še ni obupal

Ljubljana - Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi kršenja finančnega fair-play turškemu Trabzonsporju prepovedala nastope v eni od naslednjih dveh sezon v evropskih tekmovanjih. Iz vodilnega kluba turškega prvenstva pa so danes že napovedali pritožbo na športno razsodišče (Cas) v Lozani.



Pri Uefi so zapisali, da klubu ni uspelo izpolniti zahtev, ki so mu jih dali ob dogovoru leta 2016, ko so odkrili, da je kršil pravila.



Pravila finančnega fair-play so uvedli leta 2011 z namenom, da bi ustavili prekomerno porabo sredstev oziroma preprečili, da bi bogati lastniki klubov kupovali uspeh z velikimi finančnimi injekcijami.



Trabzonspor bo izključen iz evropskih tekmovanj v sezoni 2020/21 ali 2021/22.



»Čeravno spoštujemo odločitev, pa bi radi poudarili, da se z njo ne strinjamo, da so naši odvetniki drugega mnenja,« je klub zapisal v izjavi za javnost in napovedal, da bo v desetdnevnem roku vložil pritožbo.



Trabzonspor vodi v turškem prvenstvu zahvaljujoč razliki v golih pred Basaksehirjem, do konca je še osem kol. Sezona se bo po prekinitvi zaradi koronavirusne pandemije nadaljevala predvidoma 12. t. m..