Tragedija madridskega najstnika

Madrid - Atletico Madrid je, odkar pri tem klubu zelo vidna vloga pripada slovenskemu vratarju Janu Oblaku, v nogometni Sloveniji pogosto pod posebnim drobnogledom. Med kopico slabih vesti iz Španije v zadnjih dneh pa je zdaj udarila prav tragična: iz kluba so uradno sporočili, da je preminil komaj 14-letni Christian Minchola, član ene od mlajših selekcij madridskih rdeče-belih.



Razloga ali okoliščin tragedije niso objavili, pri priči so klubske zastave v spomin na svojega upa obesili pred štadionom do polovice droga. "Življenje je zelo kruto. Upal sem, da boš nekoč nosil ta naš dres, pa se že moramo posloviti od tebe. Veliko moči želim soigralcem, prijateljem in družini. Počivaj v miru," je na družabnem omrežju zapisal Koke, kapetan Atletica, ob smrti nogometnega upa, ki je bil član kluba od leta 2013.



Miguel Angel Gil iz klubskega vodstva pa je za klubsko spletno stran dejal: "V zadnjih dneh so umirali nekateri ljudje, ki so mi bili zelo blizu: bodisi zaradi koronavirusa bodisi zaradi drugih bolezni. To s Christianom pa me je še posebej prizadelo, fant je bil star komaj 14 let. Kako krivično je to do njega in tudi drugih mladih športnikov, ki so morali zapustiti ta svet ..."