Tragedija na štadionu v Peruju

Na stadionu Alejandro Villanueva v perujski prestolnici Limi je med shodom pred nogometnim derbijem umrla najmanj ena oseba, 47 pa jih je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Na stadionu se je zgodila nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 47 ljudi ... In žal je ena smrtna žrtev,« je medijem povedal minister za zdravje Juan Carlos Velasco, ne da bi navedel podrobnosti o vzroku nesreče. Incident so sprva pripisali zrušitvi dela stene stadiona, vendar je nogometna ekipa Alianza Lima kasneje v objavi na X sporočila, da nesreče ni povzročil »podrtje sten ali strukturna okvara športnega kompleksa

Velasco je dejal, da so 39 žrtev odpeljali v bolnišnice po vsej regiji Lime, vključno s tremi, ki so bili v kritičnem stanju. Poveljnik gasilcev Marcos Pajuelo je novinarjem povedal, da je »konstrukcija južnih tribun videti v dobrem stanju. Ni porušenih sten ali njenih delov.«

Tekma Alianze Peru proti ekipi Club Universitario de Deportes naj bi se v soboto zvečer nadaljevala po načrtih, je v izjavi sporočila perujska nogometna liga