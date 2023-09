Niti dve enajstmetrovki Balogunu nista pomagali do gola

AS Monaco je brez poraza začel letošnjo sezono francoskega državnega prvenstva in je na svojem štadionu Stade Louis-II optimistično razpoložen pričakal tekmeca z riviere Nico, ki je prav tako na začetku sezone v vrhunski formi. Pri Monacu je prvič v prvi postavi začel Folarin Balogun, največja okrepitev moštva pred sezono, v kneževino je prišel iz Arsenala.

Balogun je proti Lorientu v prejšnjem krogu sicer že zadel, tokrat pa je bil tragični junak Monaca. V prvem polčasu je dobil priložnost, da izvede enajstmetrovko, saj je bil Wissam Ben Yedder na klopi za rezervne nogometaše. Slab in predvsem premalo močan strel mu je vratar Nice Marcin Bulka ubranil in to je dalo gostom krila, da so bili v nadaljevanju prvega polčasa bolj nevarni.

V drugem delu se je zgodba ponovila, znova je sodnik pokazal na belo točko, Balogun se je tokrat želel oddolžiti z močnim strelom, a je Bulka njegovo namero še enkrat prebral in žoga znova ni končala v mreži. Kazen za zapravljene priložnosti je prišla v sodniškem dodatku, Jeremie Boga je s hitrim šprintom prišel do priložnosti in z lepim zaključkom dosegel edini zadetek na tekmi. Z zmago je Nica skočila na vrh prvenstvene lestvice z 12 točkami, Monaco ima na drugem mestu točko manj.

Tudi v bundesligi je po petih odigranih tekmah na vrhu lestvice presenetljivo ime. Stuttgart je resda odigral tekmo več, a je svojo nalogo v petek opravil z odliko. Proti Darmstadtu, ki na začetku sezone ne igra slabo, se je Stuttgart znašel v zaostanku v 17. minuti, a so že do polčasa stvari postavili na svoje mesto, na koncu pa slavili s 3:1. Junak z dvema zadetkoma je bil znova Serhou Guirassy, 27-letni napadalec iz Gvineje, ki je v prejšnjem krogu protu Mainzu dosegel hat-trick, skupno je v letošnji sezoni že pri devetih zadetkih.

Stuttgart je z 12 točkami na vrhu lestvice, izgubili so le dvoboj z Leipzigom. Moštva Sebastiana Hoenessa nihče ni pričakoval v krogu kandidatov za naslov, nenazadnje so si v minuli sezoni šele po dodatnih kvalfikacijah zagotovili obstanek med nemško elito, letos pa kažejo povsem drugačen obraz.