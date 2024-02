Trdoživi Zasavci pripravljajo vstajenje Rudarja

Že od vsega začetka organiziranega igranja nogometa v Trbovljah je bilo okrog najpopularnejše igre zelo burno. Delavska mladina iz pretežno rudarskih družin se je z veliko vnemo posvetila novemu športu, v središču Zasavja so klubi rasli kot gobe po dežju. No, najprej je bil 24. aprila 1922 v gostilni Pravdič ustanovljen Delavski športni klub Zora, ustanovili so ga delavci takratnih osrednjih rudniških delavnic. Od tu naprej se je nogometni virus nezadržno širil po vseh kotičkih Trbovelj in soseščini.

Kmalu so še drugi navdušeno organizirali nove klube, nastali so SK Trbovlje, DSK Svoboda, SK Amater, SK Dobrna, SK Retje, NK Rudar in NK Sloga, ob vseh teh pa so brcali žogo še v številnih ekipah, ki niso bile uradno registrirane. Improvizirana igrišča so si bolj ali manj spretno uredili na nasipih (kipah) jalovine, odpadnega materiala iz rudnikov.

V nadaljevanju ste vabljeni k spoznavanju zgodovine NK Rudar Trbovlje!