Trener Arsenala pozitiven, stop za premier league? 

London



Krivo srečanje z Marinakisom?

- Trener nogometašev londonskega Arsenalase je okužil s koronavirusom. Topničarji so takoj zaprli svoj vadbeni center in vsi, ki so bili v stiku z Arteto, so zdaj v izolaciji, je sinoči sporočil klub.Vodstvo premier league se bo danes sešlo in razpravljalo o prihodnjih tekmah. »Zares sem razočaran. Testiral sem se zjutraj, ker sem se počutil slabo. Na delo se bom vrnil takoj, ko mi bo dovoljeno,« je sporočil 37-letni Španec.Pri Arsenalu pričakujejo, da bodo šli vsi igralci prve ekipe v domačo karanteno. »Skrb za zdravje naših ljudi in splošne javnosti je naša prioriteta,« je sporočil športni direktor, je poročal BBC.Za konec tedna je predvideno 30. kolo angleške lige. Arsenal naj bi v soboto ob 16. uri gostoval v Brightonu (16). Vodilni Liverpool, ki že 30 let čaka na naslov, v ponedeljek čaka mestni derbi pri Evertonu.Arsenalova sredina tekma z Manchester Cityjem je bila preložena iz preventivnih razlogov. Nekaj Arsenalovih igralcev se je namreč osamilo, potem ko se je izkazalo, da se je okužil lastnik Olympiakosa(52). Slednji se je srečal z več igralci, ko je Arsenal gostil grško ekipo v evropski ligi pred dvema tednoma.Pri Manchester Cityju je v osami branilec, ker je eden od članov njegove družine kazal znake bolezni. Te so se pojavili tudi pri treh igralcih Leicester Cityja, ki so prav tako v karanteni.