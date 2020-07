FOTO:Trener Atalante naposled priznal: Iličića pripravljamo za napad na PSG

Gasperini: Iličiću dovolj časa za okrevanje

Atalantin trener Gian Piero Gasperini močno zaupa Iličiću. FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Lazio ustavil Covid-19

Cristiano Ronaldo bo drevi eden od adutov Juventusa v derbiju z Laziem. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

Skubic del spektakularne tekme

V zadnjem tednu so oživeli na ameriških tleh. Ponoči je igral Chicago Fire in doma izgubil s San Josejem: Robert Berić, ki je prejšnji teden debitiral z golom in zmago, je igral vso tekmo. Aljaž Struna je zapustil igro v 88. minuti; New England je remiziral z DC United, Antonio Delamea je igral vso tekmo. Enako minutažo je v majici Dinama oddelal Petar Stojanović: za točko v Pulju (0:0). Italijani so igrali tekme 34. kola: Cagliari : Sassuolo 1:1 (Birsa do 46., pri 0:1), Parma : Sampdoria 2:3 (Kurtić do 79., pri 2:3), Genoa : Lecce 2:1 (Majer na klopi). Turki so igrali tekme predzadnjega kola: Bešiktaš : Fenerbahče 2:0 (Zajc na klopi), Rizespor : Malatyaspor 3:0 (Vetrih vso tekmo), Trabzonspor : Konyaspor 3:4 (Skubic). Slednja tekma je bila spektakularna: domači so vodili že s 3:1, toda gostje so nato zrežirali zasuk in si zagotovili obstanek v ligi. Nejc Skubic je v 88. minuti z bele točke izenačil na 3:3, Konya je prišla do zmage v 92. minuti. Izpostaviti velja tudi velik uspeh Rečanov, ki so na gostovanju v Splitu premagali Hajduk. Moštvo trenerja Simona Rožmana je ohranilo možnosti za uvrstitev na drugo mesto, ki prinaša boj za ligo prvakov. V zadnjem kolu Rijeka igra z Istro, Osijek in Lokomotiva, ki imata točko več, bosta igrala med sabo.

Robert Berić (desno) je uspešno začel zgodbo na ameriških tleh, ponoči pa njegov Chicago ni bil uspešen. FOTO: Mark Brown/AFP

Trener Atalante je naposled priznal, kakšen načrt kujeta z, in tako odgovoril na vprašanja številnih tudi pri nas: kaj se dogaja s Kranjčanom, zakaj ne igra v črno-modri majici in ali je ogrožen tudi njegov septembrski nastop za Slovenijo v Uefini ligi narodov?O učinku Iličića v tej sezoni ni treba izgubljati prostora: če bi sezono končali že marca, bi šlo za odlično epizodo – »Jojo« je namreč tedaj zbral, kar je bilo v resnici fantastično in je marširal proti eni od najboljših sezon katerega koli nogometaša v zgodovini samostojne Slovenije.Žal je možnozaznati štiri mesece po prekinitvi sezone. Iličić je zabeležil 34 tekem in učinek 21+9, od tega 26 tekem v serie A (15+8) in sedem v ligi prvakov (5+1), natančen pa je bil v edini preizkušnji pokalnega tekmovanja (1+0).Ali drugače: Iličić je pred pandemijo izpustil le štiri (!) tekme Atalante, tri zavoljo rumenih ali rdečih kartonov, le eno zaradi vnete mečne mišice. Po pandemiji je slika zrcalna: izpustil je štiri od devetih tekem, na preostalih petih pa igral v povprečju 36 minut brez gola ali podaje za gol. Tudi zadnji dve, potem ko je njegov trenerzaman upal, da bi mu dve tekmi v začetni enajsterici prinesli vrnitev v stare čase. Atalanta je tako konec tedna osvojila točko na gostovanju v Veroni brez pomoči Kranjčana.»Trenutno se ne počuti najbolje, toda na voljo bo imel dovolj časa za popolno okrevanje. Josip vadi po individualnem programu, verjamem, da bo nared do četrtfinalne tekme lige prvakov proti Parižanom,« je povedal Gasperini, ki ni zaman izpostavil doprinosa Kranjčana k odličnim igram kluba iz»V Veroni bi lahko zmagali, če bi prej 'ubili' tekmo. Toda za to moramo bito klinično natančni pri oddaji žog in 'pasih' v zadnji tretjini igrišča, saj,« je prepričan Gasperini – za to pa seveda potrebuje tudi stoodstotno pripravljenega Josipa Iličića, ne le ideologa Atalantine igre»Ali sem razočaran, ker ne bomo ujeli Juventusa in smo izgubili priložnost za 'scudetto'? Poglejte:, to imate prav, tudi na igrišču delujemo tako, kar je v resnici še bolj pomembno. Toda o naslovu prvaka se ne moremo pogovarjati, v prvem delu sezone smo enostavno izgubili preveč točk,« je prepričan Gasperini.Bomo videli, kako tesno bo do konca sezone 2019/20 v serie A, v kateri je večini klubov preostalo na voljo vendarle še velikih 12 točk oziroma štiri tekme. Eno tekmo manj sta doslej igrala le vodilni Juventus in Lazio, ki se bosta v derbiju 34. kola pomerila šele nocoj v Torinu. To bi bila lahko prava paša za oči in, kdo ve, morda tudi ena zadnjih tekemv črno-beli majici, če bi šlo verjeti govoricam s Pirenejskega in Apeninskega polotoka, da bi se Portugalec vrnil na Otok – toda v majico arabsko obarvanega Newcastla.Juve in Lazio sta dolgo bila srdito bitko za vrh prvenstva, toda nato je zavladal stari celini Covid-19, po koncu pandemije koronavirusa pa je: namesto točke zaostanka zdaj zaostaja najbrž nedosegljivih osem točk za Juventusom (77:69).»Ustavila nas je pandemija koronavirusa, zanesljivo. Če marca ne bi prekinili prvenstva, bi se morda veselili prvega naslova prvaka po šampionski sezoni 1999/2000, v takšnem naletu smo bili., ki lahko v vsakem trenutku odločijo tekmo, gotovo je Juve v prednosti pred vsemi drugimi ekipami na 'škornju',« ocenjujejo v taboru Lazia, ki lahko drevi (21.45) naredi prvenstvo vsaj delno dodatno zanimivo.