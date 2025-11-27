Trener Bavarcev: Liga prvakov še ni odločena

Na derbiju petega kola Uefine lige prvakov sta se udarila Arsenal in Bayern München, dve ekipi s popolnim izkupičkom po prvih štirih tekmah tekmovanja. Po včerajšnjem obračunu je neporažen le Arsenal.

Topničarji so povedli v 22. minuti, ko je po podaji iz kota Bukaya Sake gol zabil branilec Jurrien Timber. Bayern je nato po hitri akciji še pred iztekom prvega polčasa izenačil, v polno je zadel 17-letni Lennart Karl. Po izenačenih prvih 45 minutah je v drugi polovici tekme nadzor prevzel Arsenal. V 69. minuti je svoj prvi gol za topničarje zabil rezervist Noni Madueke, nekaj minut kasneje je žogo v prazno mrežo pospravil še Gabriel Martinelli in postavil končni rezultat 3:1.

Po tekmi je trener Bavarcev Vincent Kompany povedal, da so tekmo odločile podrobnosti. »Toda po odmoru nismo dobro začeli, nismo delali preprostih stvari tako dobro kot običajno. To je bilo odločilnega pomena za Arsenal,« je bil jasen Belgijec. »Prav te podrobnosti so odločilne proti takšnim nasprotnikom.«

Kluba sta se v ligi prvakov pomerila že petnajstič – na medsebojnih obračunih je uspešnejši Bayern – z včerajšnjo zmago pa si je Arsenal priigral prvo zmago proti Bavarcem v Uefinem elitnem tekmovanju po letu 2015. Londončani so prvič po sezoni 2005/2006 slavili na prvih petih dvobojih v tekmovanju, tisto sezono so se tudi prebili do edinega finala. Po petih odigranih tekmah je na vrhu lestvice Arsenal kot edini neporaženi klub, potem ko je tudi Inter včeraj izgubil proti madridskemu Atleticu Jana Oblaka. Kompany si po porazu želi povratne tekme.

»Upam, da se bomo še kdaj srečali, potem pa bomo videli, kako bo šla naslednja faza. Liga prvakov še ni odločena,« je odločen nekdanji trener angleškega Burnleyja. »Vendar moramo pošteno povedati, da je bil Arsenal danes boljši. Od sobote naprej moramo to rešiti. Imel sem občutek, da so fantje že željni naslednje tekme.«

Arsenal se bo v nedeljo na londonskem derbiju pomeril s Chelseajem, Bayern bo pričakal St. Pauli.