Nogomet

Trener Bayerna udaril po Mourinhu

Trener Bavarcev Vincent Kompany je bil kritičen do odgovorov Joseja Mourinha po incidentu na tekmi med Benfico in madridskim Realom.
Vincent Kompany je na klopi münchenskega Bayerna od leta 2024. FOTO: Heiko Becker/Reuters
Vincent Kompany je na klopi münchenskega Bayerna od leta 2024. FOTO: Heiko Becker/Reuters
T. E.
20. 2. 2026 | 14:54
20. 2. 2026 | 14:58
2:49
V zadnjih dneh so se številni nogometaši – tako še aktivni kot upokojeni – in trenerji odzvali na incident na torkovi tekmi med Benfico in madridskim Realom. Argentinski vezist portugalskega kluba Gianluca Prestianni je Viniciusa po njegovem provokativnem proslavljanju zadetka domnevno rasistično žalil, zaradi česar je sodnik François Letexier tekmo za deset minut prekinil. Odzvala se je tudi Evropska nogometna zveza, ki je za preiskovanje primera imenovala posebnega etičnega in disciplinskega inšpektorja.

Po tekmi je portugalski trener Jose Mourinho pojasnil, kaj je po incidentu povedal Viniciusu. »Rekel sem, da ko dosežeš takšen gol, samo praznuješ in greš nazaj. Ko je govoril o rasizmu, sem mu rekel, da je bil največji človek v zgodovini tega kluba (Eusebio, op. p) temnopolt. Ta klub je še najmanj rasističen,« je dejal 63-letni Portugalec. Njegov odgovor je zmotil trenerja münchenskega Bayerna Vincenta Kompanyja.

Mourinho je naredil napako

»Jose Mourinho je v bistvu napadel značaj Vinija mlajšega s tem, da je vključil način Vinijevega praznovanja, da bi diskreditiral njegovo početje v tistem trenutku. To je bila velika napaka v smislu vodenja,« je začel Kompany. »Poleg tega je Mourinho omenil ime Eusebia. Dejal je, da Benfica ne more biti rasistična, saj je bil njen najboljši igralec Eusebio. Ali veste, kaj so morali temnopolti igralci prestajati v 60. letih prejšnjega stoletja? Ali je bil z Eusebiem na vsaki tekmi v gosteh in videl, kaj je doživljal.«

Belgijec na klopi Bavarcev je nadaljeval, da ve, kakšen je Mourinho. »Srečal sem 100 ljudi, ki so delali s Josejem Mourinhom. Nikoli nisem slišal, da bi kdo rekel kaj slabega o Joseju. Vsi igralci ga imajo radi. Razumem, kakšna oseba je, razumem, da se bori za svoj klub. Globoko v sebi vem, da je dober človek,« je razložil Kompany, ki je pred Bayernom vodil angleški Burnley. »Vem pa tudi, kaj sem slišal. Razumem, kaj je storil, vendar je naredil napako. Upam, da se to v prihodnosti ne bo več ponovilo in da bomo lahko skupaj nadaljevali.«

Jose MourinhoBenficaReal MadridrasizemincidentBayern MünchenViniciusVincent Kompany

