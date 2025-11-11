Trener Kosova se Slovenije ne boji: z zmago v Stožicah lahko spišemo zgodovino

Trener Kosova Franc Foda je bil na novinarski konferenci pred tekmo proti Sloveniji v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo optimističen. »Od samega začetka sem govoril, da bo vse odvisno od zadnjih tekem. Smo blizu dodatnih izločilnih bojev in dali bomo vse od sebe, da v Sloveniji osvojimo vsaj točko,« je po poročanju portala RTK Live dejal nemški strateg na klopi Kosova.

Reprezentanci se bosta v Stožicah srečali 15. novembra. Kosovo bi si v primeru zmage zagotovilo vozovnico za prihodnji mundial, Slovenija pa bi bila tudi v primeru zmage zgolj korak bližje.

»Vsi igralci so odlično pripravljeni in so solidno odigrali zadnje tekme. Tudi brez nekaterih glavnih igralcev smo že prikazali dobre predstave, saj je celotna ekipa močna. Z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo lahko spišemo zgodovino,« je dodal. V ekipo se vrača centralni branilec Napolija, Amir Rrahmani. Visokorasli Kosovec bo nedvomno poveljeval obrambi, ki je do sedaj na štirih tekmah prejela štiri zadetke.

Prvi obračun Slovenije in Kosova se je v Prištini končal z 0:0. Slovenska reprezentanca svoje usode ne kroji več sama, za uvrstitev na mundial se mora poklopiti marsikaj. Najprej mora v Stožicah pasti Kosovo, izid tekme med Švico in Švedsko za Slovenijo ne igra vloge. Nato bodo morali za konec kvalifikacijskega cikla Kekovi varovanci v Stockholmu premagati še Švedsko in upati, da Švica proti Kosovu ne bo izgubila.