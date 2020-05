Trener še ni prepričal Messija in soigralcev

»Lahko osvojimo špansko prvenstvo in ligo prvakov, toda ne s tako igro«

Quique Setien (levo) ve, da bi jo lahko odnesel v dvoboju z Napolijevim trenerjem Gennarom Gattusom veliko slabše. FOTO: Reuters

Počasi, toda zanesljivo se približujejo vrnitvi na štadione tudi najboljši nogometaši v španskem prvenstvu.oživitve tekmovanj je. Ni čudno, da je povečana tudi intenzivnosti novic o pripravljenosti klubov in nogometašev.Velik del pozornosti žanje tudi položaj pri Barceloni . Ne gre le za vodstvo kluba, ki je v zadnjih mesecih nenehno na udari kritik in javno polemizira o različnih izzivih. Tudi igralci in trener– ta je januarja nasledil– še ne govorijo povsem skupnega jezika.»Nikdar nisem dvomil v našo ekipo in še vedno menim, da lahko v tej sezoni osvojimo tako špansko prvenstvo kot ligo prvakov, toda ne na način, na kakršnega smo igrali nazadnje,« je denimo ocenil edini v slačilnici Barcelone s »pooblastilom« za dajanje takšnih izjav – prvi virtuoz: »Imam srečo, da lahko igram v ligi prvakov vsako sezono, zato vem, da ne moreš računati na lovoriko z igro, ki smo jo do prekinitve sezone kazali mi.«Setien je doslej vodil, na katerih je zabeležil osem zmag, tri remije in en poraz; Barcelona je šestkrat zmagala le za en gol, v prvi tekmi 1/8 finala lige prvakov pa se jez golom za končnih 1:1. Setiena gotovo čaka veliko dela, saj je že preizkusil, toda ni prepričal ne igralcev ne navijačev.