Trener Šeška je dobil resnega tekmeca za klop Uniteda

Pri Manchester Unitedu se kljub dobrim rezultatom pod Michaelom Carrickom še niso odločili, kdo bo dolgoročno vodil moštvo. Carrick je po januarskem prihodu na začasno klop United povsem približal ligi prvakov, po zmagi nad Brentfordom z 2:1 jih le še popoln kolaps v zaključnih krogih premier leage loči od vrnitve v ligo prvakov.

Rezultati, navdušenje navijačev in tudi nogometašev, podprl ga je tudi Benjamin Šeško, pa morda ne bodo dovolj. Po poročanju angleških medijev je v najožji krog kandidatov za trenersko klop vstopil Andoni Iraola. Telegraph navaja, da je španski trener najmočnejši tekmec Carricku, saj United ceni njegovo delo pri Bournemouthu, napadalen slog igre ter sposobnost razvoja ekipe z omejenimi sredstvi.

Iraola bo po koncu sezone zapustil Bournemouth, kjer je v treh letih utrdil sloves enega najbolj zanimivih trenerjev v premier league. Klub ga je skušal zadržati, a se je 43-letni Bask odločil za odhod po izteku sezone. Iraola se je v zadnjih letih uveljavil kot eden najbolj perspektivnih trenerjev v Evropi in je še en predstavnik uspešne španske trenerske šole, United pa naj bi zanimal predvsem zaradi atraktivnega nogometa in jasno izdelane vizije, s katero bi klub lahko vrnil med evropsko elito.

Benjamin Šeško je sprva po prihodu Carricka na klop zdrsnil med rezerviste, v zadnjih tednih pa je prepričal angleškega trenerja. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Carrick ima prednost predvsem zaradi poznavanja kluba, podpore v slačilnici in trenutnega rezultatskega vzpona. United naj bi z odločitvijo počakal do konca sezone.

Iraola medtem ni zanimiv le za Old Trafford. Angleški mediji ga povezujejo tudi s Chelseajem, po poročanju iz Španije pa naj bi zanimanje obstajalo tudi pri njegovem nekdanjem klubu Athleticu iz Bilbaa, ki pa bo težko posegel v boj s težkokategorniki z Otoka.