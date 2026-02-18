Slaviši Stojanoviću odleglo v Sarajevu: na vrsti nogometaši

Slovenski trener Slaviša Stojanović ostaja na klopi Željezničarja kljub slabim rezultatom kluba v zadnjih tednih. Odločitev je padla po ključnem sestanku na Grbavici, na katerem so razpravljali o bližnji prihodnosti sarajevskega kluba. Začetek Stojanovićeve zgodbe na klopi »Plavih« ni bil po okusu ne trenerja ne navijačev. V prvih dveh kolih prvenstva Bosne in Hercegovine je moštvo doživelo dva poraza, kar je že na uvodu drugega dela sezone sprožilo alarm.

Po porazu proti Posušju je sledil še hujši udarec – Rudar je na Grbavici slavil s 3:0. Visok domači poraz je še poglobil krizo rezultata in razpoloženja. Stojanović je po tekmi prevzel odgovornost in napovedal pogovor o nadaljnjih korakih. »Ne vem, kaj pametnega naj rečem, toda to ni igra, niti začetek, kakršnega si ti navijači zaslužijo. To je moja odgovornost. Jutri bomo sedli in se pogovorili o vsem v klubu,« je po porazu z Rudarjem dejal Stojanović.

Sledile bodo konkretne poteze

Sestanek je bil izpeljan, razplet pa je, kot navaja Klix.ba, znan – nekdanji selektor slovenke nogometne reprezentance ostaja na klopi Željezničarja. Med vodilnimi ni bilo resnih razprav o prekinitvi sodelovanja, temveč predvsem o ukrepih, s katerimi bi dvignili ekipo iz rezultatske krize in posegli v igralski kader.

V prihodnjih dneh naj bi sledile konkretne poteze v klubu iz Sarajeva. Možne so večje spremembe v moštvu – tako pri odhodih kot prihodih igralcev. Stojanović je Željezničar prevzel pozimi. V treh uradnih tekmah je zabeležil dva poraza v prvenstvu BiH in zmago v pokalu proti Slaviji.