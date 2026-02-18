  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Slaviši Stojanoviću odleglo v Sarajevu: na vrsti nogometaši

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Slaviša Stojanović ostaja trener Željezničarja kljub slabim rezultatom kluba v zadnjih tednih.
Slaviša Stojanović je letos prevzel vodenje nogometašev Željezničarja. FOTO: Damir Hajdarbašić/Željezničar
Galerija
Slaviša Stojanović je letos prevzel vodenje nogometašev Željezničarja. FOTO: Damir Hajdarbašić/Željezničar
F. T.
18. 2. 2026 | 10:15
18. 2. 2026 | 10:19
A+A-

Slovenski trener Slaviša Stojanović ostaja na klopi Željezničarja kljub slabim rezultatom kluba v zadnjih tednih. Odločitev je padla po ključnem sestanku na Grbavici, na katerem so razpravljali o bližnji prihodnosti sarajevskega kluba. Začetek Stojanovićeve zgodbe na klopi »Plavih« ni bil po okusu ne trenerja ne navijačev. V prvih dveh kolih prvenstva Bosne in Hercegovine je moštvo doživelo dva poraza, kar je že na uvodu drugega dela sezone sprožilo alarm.

image_alt
(VIDEO) Slaviša Stojanović: Rušil sem rekorde in dobival grozilna pisma

Po porazu proti Posušju je sledil še hujši udarec – Rudar je na Grbavici slavil s 3:0. Visok domači poraz je še poglobil krizo rezultata in razpoloženja. Stojanović je po tekmi prevzel odgovornost in napovedal pogovor o nadaljnjih korakih. »Ne vem, kaj pametnega naj rečem, toda to ni igra, niti začetek, kakršnega si ti navijači zaslužijo. To je moja odgovornost. Jutri bomo sedli in se pogovorili o vsem v klubu,« je po porazu z Rudarjem dejal Stojanović.

Sledile bodo konkretne poteze

Sestanek je bil izpeljan, razplet pa je, kot navaja Klix.ba, znan – nekdanji selektor slovenke nogometne reprezentance ostaja na klopi Željezničarja. Med vodilnimi ni bilo resnih razprav o prekinitvi sodelovanja, temveč predvsem o ukrepih, s katerimi bi dvignili ekipo iz rezultatske krize in posegli v igralski kader.

image_alt
Tuji vlagatelji obrnili hrbet slovenskim trenerjem

V prihodnjih dneh naj bi sledile konkretne poteze v klubu iz Sarajeva. Možne so večje spremembe v moštvu – tako pri odhodih kot prihodih igralcev. Stojanović je Željezničar prevzel pozimi. V treh uradnih tekmah je zabeležil dva poraza v prvenstvu BiH in zmago v pokalu proti Slaviji.

Premium
Novice  |  Slovenija
Neprivedbe na sodišče

Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Bolezen čikungunja

Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
18. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
Preberite več
Več iz teme

Slaviša Stojanovićnaši na tujemŽeljezničar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
Preberite več
