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Nogomet

Trenerju Juventusa se je snelo, zagrozil je, da ga bo udaril s pestjo

Luciano Spalletti je povsem izgubil živce med tekmo evropske lige proti AZ Alkmarju. Nahrulil je kolumbijskega branilca Juana Cabalo.
Luciano Spalletti se je pošteno lotil svojega igralca, ki ni upošteval njegovih navodil. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Galerija
Luciano Spalletti se je pošteno lotil svojega igralca, ki ni upošteval njegovih navodil. FOTO: Marco Bertorello/AFP
G. N.
6. 11. 2026 | 16:13
6. 11. 2026 | 16:14
1:50
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Po poročanju uglednih športnih dnevnikov Gazzetta dello Sport in Corriere dello Sport je trener Juventusa Luciano Spalletti povsem izgubil živce med tekmo evropske lige proti AZ Alkmarju, ki so jo Torinčani dobili z 2:1. Zaradi taktične nediscipline je stopil pred kolumbijskega branilca Juana Cabala in nanj sprožil divji napad. Televizijski posnetki so ujeli besede, ki jih italijanski mediji interpretirajo kot neposredno grožnjo; medtem ko je Gazzetta navedla besede »Udaril te bom s pestjo...«, je  Corriere dodal še ostrejšo različico: »Udaril te bom s pestjo, razumeš? Razumeš?«

Kolumbijski branilec je očitke svojega nadrejenega nemo poslušal, strasti pa so se po zadnjem sodnikovem žvižgu umirile. Spalletti po tekmi ni želel komentirati incidenta, a je  pojasnil svojo slabo voljo. »Skrbi me, ko prejmemo gol, nato pa se igralci med seboj sprašujejo, kdo bi moral koga pokriti. Medtem se tekmeci premikajo, najdejo prostor, ti pošljejo žogo za hrbet in prejmeš gol zaradi nesprejete odločitve. Nesprejete odločitve so slabše od napačnih. Če se odločiš narobe, je škoda manjša. Neodločnost pa je najslabša izbira,« je povedal 67-letni trenerski veteran.

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JuventusLuciano SpallettiincidentJuan CabalAZ AlkmaarGazzetta dello SportCorriere dello Sport

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Delov poslovni center

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