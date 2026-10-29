Trenerska kariera Vincenta Kompanyja je ogrožena

Pet dni po tem, ko se je zgrudil med klubskim treningom, so trenerja münchenskega Bayerna Vincenta Kompanyja odpustili iz bolnišnice, je sporočil športni direktor nemškega velikana Max Eberl . Eberl je javnosti hkrati razkril uradni razlog za nujno hospitalizacijo belgijskega strokovnjaka.

»Zdravniki so izolirali vzrok težav. Težave je povzročilo draženje možganskih ovojnic oziroma meningitis,« je pojasnil Eberl.

Kljub odpustu v domačo oskrbo hitra vrnitev k trenerskemu poslu še ni na vidiku, je poročal nemški Bild . Štirištiridesetletni Kompany bo okrevanje nadaljeval doma, vodstvo kluba pa za zdaj še ni postavilo natančnega časovnega okvirja za njegovo vrnitev na vroči bavarski stolček. Kljub temu v Münchnu ostajajo optimistični.

»Prepričan sem, da se bo kmalu vrnil ob rob igrišča, pripravljen za stoodstotne napore,« je optimizem vlil športni direktor kluba.

Eberl je ob tem odločno zavrnil ugibanja in poskušal Kompanyjeve zdravstvene težave jasno ločiti od aktualnih javnih razprav o preobremenjenosti nogometnih akterjev.

»Gre za bolezen, kar moramo strogo ločevati. To nima nikakršne neposredne povezave s pritiskom, ki smo mu vsakodnevno podvrženi v bundesligi,« je poudaril Eberl.