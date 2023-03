Trenerski maček ni dolgo zdržal doma

Pred mesecem je legendarni švedski nogometni trener Sven-Göran Eriksson presenetil s sporočilom, da se zaradi težav s srcem umika iz javnega življenja, ampak ni dolgo zdržal na bolniški, kar je znak, da je njegovo stanje boljše.

V nedeljo so ga opazili na derbiju italijanske serie A med Laziem in Romo. Eriksson (75) je pustil velik pečat v Italiji, kjer je vodil oba rimska kluba. Z Romo je osvojil italijanski pokal leta 1986, še več uspeha je imel z Laziem, s katerim je osvojil naslov državnega prvaka, dva domača pokala in pokal pokalnih zmagovalcev. Zatem je prevzel angleško reprezentanco.

Sven-Göran Eriksson je poziral z navijači Lazia. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Nazadnje je delal kot športni direktor v domačem Karlstadu, toda zaradi težav s srcem odstopil ter se posvetil zdravju in družini. Njegov odvetnik je povedal, da »Svennis« ne zdrži dolgo brez nogometa in da se hitro začne dolgočasiti. V Rimu, kjer je Lazio zmagal z 1:0, je bil nasmejan in videti dobrega zdravja.