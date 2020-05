FOTO:Treniral je, da se je kar kadilo

Ljubljana

Matic Fink komaj čaka na prvo tekmo proti Mariboru. FOTO: NK Domžale



Črto nad sezono bomo potegnili po zadnji tekmi

Matic Fink se je vrnil v Slovenijo zaradi spleta nesrečnih okoliščin.

NK Domžale in trener Andrej Razdrh sta bila hitrejša od Olimpije.

Komaj čaka na nadaljevanje sezone in prvo tekmo z Mariborom.

Z Domžalami Matic Fink meri precej višje.

FOTO: NK Domžale



Zrelejši in to tudi čuti

- »Še vedno sem hiter. Testi kažejo, da sem med najhitrejšimi,« jez naglim odgovorom zavrnil vsakršne pomisleke, da je ena od njegovih najmočnejših prvin v zatonu. Tridesetletni Ljubljančan se je v slovenski nogomet vrnil lani septembra, namesto k Olimpiji, od koder je šel v nogometni svet, k Domžalam.Finkova vrnitev do prekinitve prvenstva ni bila najbolj posrečena. Nogometaš z izjemno srčnim in bojevitim značajem je bil vse prej kot igralec, ki je navduševal, ko je prejel žogo v prostor in kot blisk stekel v neulovljiv dir. Upehani domžalski stroj namesto boja za vrh in za Evropo bije bitko za obstanek.»Vsakomur se zgodi, igralcu in klubu. A najboljši se vselej poberemo,« Fink ni pretirano zaskrbljen nad svojim in domžalskim izkupičkom po 25 kolih. Osredotočen je tudi na svojo nogometno oživitev, potem ko je moral oditi iz nogometne Indije Koromandije – Turčije.»Šlo je za splet nesrečnih okoliščin. Ni se me odrekel klub, pač pa je prišlo do ...« je zastal. »Ne, raje ne bi, ne smem, zavezan sem k molčečnosti,« se je pravočasno ustavil in nakazal, da je bila vrnitev v Slovenijo vse prej kot načrtovana. Ampak zakaj ne k Olimpiji, ki jo je zapustil kot prvak in eden od najboljših posameznikov ob njeni prvi zvezdici pod taktirko»Domžalčani in trenerso bili hitrejši,« je bil kratek in jedrnat o Olimpiji, pri kateri ima v predsedniku Mandariću še vedno prijatelja. Zdaj je Matic popolnoma predan Domžalam, boju za obstanek in povrnitvi tekmovalne forme, ki bi mu omogočila vnovičen odhod v tujino.»Predvsem želim, da bi Domžale končale sezono na višjem mestu. Zaslužijo si in ne vem, kako bi se počutil, če bi pustil moštvo na cedilu. Domžale morajo biti na vrhu,« je prepričan zelo motivirani šprinter, ki je priznal, da je med prisilno osamitvijo treniral, da se je »kar kadilo«, kot se je slikovito izrazil.»Pred prekinitvijo smo res izgubljali, a lahko bi tudi zmagovali. Nismo si zaslužili takšnega scenarija, zato si tudi želimo, da bi se sezona nadaljevala čim prej. Trenirali smo po programu, zato komaj čakam, da se bomo zapodili na igrišče in pokazali, kaj zmoremo. Maribor je idealen prvi tekmec. Črto nad sezono bomo potegnili po zadnji tekmi, a hkrati bomo povlekli novo za naslednjo sezono,« je jasen Fink, ki na vse gleda drugače, kot je takrat, ko je odšel v tujino.»Zrelejši sem in to tudi čutim. Mladim soigralcem zato posredujem koristne informacije, jim svetujem, kako naj se odzivajo, ker vem, kako neizprosna je tujina. Vsak trening je bitka za preživetje in mlajšim poskušam dopovedati, da morajo biti tudi doma vselej nabriti in zavzeti,« Matic kljub vsemu ne odpisuje možnosti, da bi ostal v Domžalah, če bi prišlo do dogovora o nadaljevanju sodelovanja, ko se mu bo čez mesec dni iztekla pogodba.»Klub je stabilen in profesionalen, z veseljem bi nadaljeval,« je pohvalil domžalsko organizacijo bodoči funkcionar. »Razmišljam tudi o prihodnosti, saj se ob posredovanju Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije lahko izobražujem. Takšno priložnost velja izkoristiti, ne le zato, ker je brezplačna. Ne vidim pa se kot trener, marveč kot klubski operativec, ki bi lahko vse svoje izkušnje iz tujine prenesel v delovni proces. V klubih pogrešam ljudi z nogometnimi izkušnjami,« ima Matic pred seboj jasno prihodnost.