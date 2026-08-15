Tretji najbogatejši Zemljan vstopa v šport, izbral je Liverpool

V vrhunskem športu ni počitniškega ozračja, veliki posli si sledijo drug za drugim. Potem, ko je Luka Dončić v Los Angelesu dobil nove lastnike, se spreminja tudi struktura lastnikov Liverpoola. Skupina Fenway Sports Group je prodala velik manjšinski delež kluba konzorciju 1892 Holdings, v katerem sodeluje tudi ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, tretji najbogatejši človek na svetu. FSG kljub poslu ostaja večinski lastnik Liverpoola in bo še naprej nadzoroval delovanje kluba.

Natančna velikost prodanega deleža ni bila razkrita, po informacijah The Athletica pa naj bi šlo za približno 30 odstotkov oziroma največ tretjino Liverpoola. Bezos v posel vstopa prek sklada K5 Sports, vendar sam ne bo sedel v upravnem odboru kluba.

Glavno vlogo v konzorciju 1892 Holdings ima britansko-indijski poslovnež Amit Bhatia, nekdanji solastnik Queens Park Rangers, ki bo postal podpredsednik Liverpoola. Med vlagatelji sta tudi družinska pisarna soustanovitelja Facebooka Eduarda Saverina in njegove žene Elaine Saverin. Slednja bo skupaj z Bryanom Baumom iz K5 Sports dobila mesto v upravnem odboru.

Jeff Bezos z Amazonom veliko vlaga v pravice za prenose športnih dogodkov, tokrat pa je prvič v svet športa vstopil kot solastnik. Foto Marco Bertorello/AFP

Največ pozornosti razumljivo pritegne Bezos. Forbes njegovo premoženje trenutno ocenjuje na približno 272 milijard dolarjev, s čimer je za Elonom Muskom in Larryjem Pageom tretji najbogatejši Zemljan. Dvainšestdesetletni Američan je Amazon ustanovil leta 1994, danes pa ima med drugim v lasti časnik Washington Post in vesoljsko podjetje Blue Origin.

Za Bezosa je naložba v Liverpool prvi dejanski vstop v lastništvo velike športne organizacije. V preteklosti so ga povezovali predvsem z ameriško ligo NFL, raziskoval je možnosti za nakup Washington Commanders in Seattle Seahawks, vendar do posla ni prišlo.

Bhatia ima s športom precej več izkušenj. Skoraj 19 let je bil povezan s Queens Park Rangers, kjer je opravljal tudi funkciji predsednika in podpredsednika. Saverin prav tako že ima izkušnje z nogometom na Otoku, leta 2022 je sodeloval v konzorciju nekdanjega solastnika Boston Celtics Steva Pagliuce, ki je želel kupiti Chelsea po odhodu Romana Abramoviča.