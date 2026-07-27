Tretji polčas na Bonifiki: Pretepli predsednika in športnega direktorja

Nogometni klub iz Radomelj je na spletni strani zapisal, da je po koncu nedeljske tekme 2. kroga Prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška.

Zasedba iz Radomelj je na klubski spletni strani zapisala, da je bila že na polčasu deležna pritiska s strani vodilnih oseb domače ekipe na čelu z Gubercem, ki so zahtevali, da drugega polčasa zaradi močnega naliva ne bi odigrali.

Predstavniki Radomelj so pri tem izrazili željo, da se tekma – pri njihovem vodstvu z 2:0 –, odigra do konca, odločitev o nadaljevanju tekme pa preloži na sodniško ekipo na čelu z glavnim sodnikom Denisom Halilovićem ter delegatom Mihaelom Zrimcem.

Zavoljo močnega naliva in izpada elektrike so se po enournem prisilnem premoru nogometaši vrnili na igrišče, Koprčani pa so nato v končnici tekme nadoknadili primanjkljaj, potem ko je izenačujoči gol v osmi minuti sodnikovega podaljška z 11-metrovke prispeval Leo Rimac.

V radomeljskem klubu so zapisali, da se je predsednik gostujoče ekipe Matjaž Marinšek po koncu tekme odpravil v klubsko slačilnico, da bi čestital igralcem in vodstvu za odlično predstavo in osvojeno točko.

Predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek naj bi bil prva žrtev koprskih klubskih predstavnikov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Že na vhodu v klubske in garderobne prostore ga je domači športni direktor Ivica Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem gostujoče ekipe Ivanom Vukomanovićem, najprej verbalno napadel, nato pa so ga skupaj s še tremi predstavniki domačega kluba na silo potisnili skozi vhodna vrata in fizično obračunali z njim.

Celotno dogajanje je na parkirišču opazil športni direktor gostujoče zasedbe Grega Marinšek in skušal zaščititi predsednika Matjaža Marinška, omenjeni predstavniki primorskega kluba pa so se na brutalen način nato lotili še njega ter pri tem utrpel telesne poškodbe, je zapisala ekipa iz Radomelj.

»V klubu smo ogorčeni nad takšnim ravnanjem predstavnikov Kopra. Takoj po tekmi smo dogodek prijavili policiji in Nogometni zvezi Slovenije. Zahtevamo, da se raziščejo vse okoliščine nesprejemljivega incidenta in ostro obsojamo kakršnokoli obliko nasilja. Verjamemo, da je celotno dogajanje posneto z varnostnimi kamerami in da bodo lahko ustrezni organi neodvisno raziskali obsojanja vreden dogodek,« je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz osrednje Slovenije.

Koprčani so v drugem polčasu in po prekinitvi zaradi neurja ujeli zaostanek dveh golov v zadnjih sekundah dvoboja 2. kola proti Radomljanom..Junak s Ferskih otokoiv Brown Irabor (levo) je izsilil kazenski strel za izenačenje. FOTO: Aleksander Golob

»V NK Radomlje zagotavljamo, da nismo izzivali in provocirali igralcev in vodstva FC Koper in da je bilo vodstvo našega kluba popolnoma neupravičeno napadeno, kar lahko potrdijo tudi očividci dogajanja. Teh ni bilo malo. Naš edini 'greh' je bil ta, da smo želeli tekmo v tekmovalnem duhu odigrati do konca,« so še dodali.

Koprski klub se še ni odzval na obtožbe na dogajanje po nedeljski tekmi z ekipo iz Radomelj.