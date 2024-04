Tri leta zapora za petardo, ki je prestrašila ves stadion

Osemindvajsetletni navijač nemškega nogometnega kluba Hoffenheim je bil obsojen na tri leta zapora, ker je na tekmi bundeslige vrgel petardo, ki v Nemčiji ni dovoljena. Ob eksploziji je bilo ranjenih približno ducat ljudi, vključno z več otroki.

Predsedujoči sodnik Christoph Kern, ki je vodil primer, je dejal, da je šlo za hud incident z eksplozivom in da se je 26.000 ljudi na štadionu v Augsburgu ustrašilo terorističnega napada.

Nogometna tekma, ki se je lani novembra končala z remijem 1:1, je bila prekinjena dlje časa, da je zdravniška služba oskrbela poškodovane.

Državni tožilec na okrožnem sodišču v Augsburgu je zahteval štiri leta in 10 mesecev zapora za nepremišljeno dejanje hude telesne poškodbe, ki je poškodovala otroke zgolj zato, ker je obtoženi želel pritegniti pozornost.

Moški se je za svoja dejanja večkrat opravičil. »Bilo je preprosto neumno,« je dejal ob koncu sojenja. Še tri osebe so bile obtožene pomoči in so prejele pogojne zaporne kazni.