Tri leve bo izzvalo 33 milijonov levov

Angleže danes čaka druga preizkušnja na svetovnem prvenstvu. Po tekmi s Hrvaško, ki so jo ugnali s 4:2, bodo danes v vlogi očitnega favorita, saj jim bo nasproti stala reprezentanca Gane. A črne zvezde so se izkazale na prvi tekmi in v izdihljajih tekme zabile zmagoviti gol proti Panami.

Ganski selektor Carlos Queiroz je na zadnjem svetovnem prvenstvu vodil reprezentanco Irana, ki jo je v skupinskem delu tekmovanja Anglija premagala s 6:2, a Queiroz je na to že skoraj pozabil. »V nogometu so štiri leta kot stoletje, zato se sploh ne spomnim, kje je bilo to. Nisem bil poražen. V nogometu nikoli ne izgubimo. Ali zmagamo ali se nekaj naučimo. Tisti dan smo se naučili nekaj lekcij,« je povedal nekdanji pomočnik trenerja pri madridskem Realu in Manchester Unitedu.

Gana in Anglija se bosta prvič pomerili na uradnem dvoboju, saj sta edino dosedanjo medsebojno tekmo odigrali leta 2011, ko sta se na prijateljski tekmi razšli brez zmagovalca. »To so najlažje tekme, saj pred tekmo z Anglijo, Francijo ali Nemčijo igralcem ni treba ničesar povedati. So popolnoma motivirani. Vsi so popolnoma osredotočeni in vsi si želijo dobro igrati,« je zatrdil portugalski strateg. Queiroz je dodal, da so njegovi varovanci pripravljeni na boj: »Vemo, da imajo na dresih tri leve, a mi prihajamo iz Gane in imamo 33 milijonov levov … za boj na tej tekmi.«

Samozavestni so tudi trije levi, pri katerih vezist Declan Rice verjame, da lahko z igro, kot so jo pokazali v drugem polčasu proti Hrvatom, premagajo kogarkoli. »Kot igralci poznamo raven igre, vemo, kaj se od nas zahteva, in ta predstava v drugi polovici je bila za nas verjetno merilo, kako moramo tekmo začeti na tej ravni,« je povedal igralec angleškega prvaka Arsenala. »Prepričani smo, da če nam to uspe že od prve minute, ob igralcih, ki jih imamo na voljo tudi za vstop v igro in zaključek tekme, lahko premagamo vsakega nasprotnika na svetu.«

Tekma bo na sporedu drevi ob 22. uri.