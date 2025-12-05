Tri reprezentance so brez odstotka možnosti za naslov prvaka. Katere?

Mundialska vročica pred današnjim žrebom skupin v Washingtonu se že stopnjujejo in z njo tudi različne napovedi. Največje podjetje za športno analitiko Opta je tako že razvrstilo 42 reprezentanc, ki se bodo potegovale za naslov svetovnega prvaka. Na seznamu ni še šest držav, ki se bodo skozi dodatne kvalifikacije uvrstile na SP. Branilka naslova je Argentina, ki je pred štirimi leti v finalu v Katarju po strelih z bele točke premagala Francijo.

Natančna analiza Opte je največ možnosti za naslov pripisala evropski prvakinji Španiji. Najboljša je bila že leta 2010 v Južni Afriki. Njene možnosti so 17-odstotne. Tri odstotke manj ima Francija, na tretjem mestu pa je Anglija z 11,8 odstotka možnosti.

Naslov svetovne prvakionje bo prihodnje leto branila Argentina. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Argentina z najboljši igralcem zadnjega SP Lionelom Messijem je šele četrta (8,7 %), za njo pa so se med prvih deset razvrstile naslednje reprezentance: Nemčija (7,1 %), Portugalska (6,6 %), Brazilija (5,6 %), Nizozemska (5,2 %), Norveška (2,3 %), Kolumbija (2,0). Našo južno sosedo Hrvaško, ki je bila na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih druga in tretja, je Opta postavila na 14. mesto (1,1 %), severno sosedo Avstrijo pa na 21. mesto (0.6 %).

Na lestvici Fife, na kateri je na vrhu Španija pred Argentino, sta med prvo deseterico dve reprezentanci, ki nista med prvih 10 favoritov. To sta Belgija, ki je osma na lestvici Fifa in 11. na Optini ter Hrvaška, ki je 10.

Reprezentance brez promila odstotka možnosti za naslov svetovne prvakinje so Jordanija z Arabskega polotoka in karibski Curacao ter Haiti.