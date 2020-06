Triglav do konca sezone vendarle na domačem igrišču v Kranju

Kranj – Nogometaši Triglava bodo kljub drugačnim napovedim domače tekme do konca sezone Prve lige Telekom Slovenije igrali na domačem štadionu v Kranju. Predvidena gradbena dela, ki jih bodo izvajali na osrednjem kranjskem športnem objektu, bodo vseeno potekala, a sta klub in Zavod za šport Kranj podrobnosti procesa uskladila tako, da ne bo onemogočal igranja prvenstvenih tekem, pravijo pri Triglavu.



»To je odlična novica, zahvala pa gre vsem, ki so se do zadnjega borili za to, da bomo lahko tekme igrali na domačem štadionu. V prvi vrsti je veliko delo opravil predsednik Beno Fekonja, ki je energijo vlagal v rešitev položaja, v ozadju pa je nenehno deloval v smeri, da bi tekme odigrali doma, kar mu je naposled tudi uspelo. Zdaj bomo vsi v enakopravnem položaju, igrišče bo dalo odgovore na vsa vprašanja, česar se močno veselimo,« meni športni direktor Siniša Brkić.



Sprva so iz Kranja sporočili, da bodo domače tekme zaradi obnove atletske steze igrali na Brdu pri Kranju, v Stožicah in Ljudskem vrtu, pozneje pa so v javnost prišle informacije, da bo začasni dom moštva Nova Gorica. Toda zdaj je jasno, da bodo tekme igrali kar doma. Prvo bodo Gorenjci odigrali že v petek, ko bodo v 27. kolu 1. SNL gostili Domžale. Tekmeca sta na osmem oziroma devetem mestu lestvice, loči pa ju vsega točka.