Triglav nad Gorico kot favorit za zmago

Nova Gorica

mesece in 17 dni je od zadnje resne tekme Gorice, ki je odtlej igrala prijateljske dvoboje

Športni direktor Goričanov Miran Burgić. FOTO: ND Gorica

Triglav dobil novega predsednika

- Večina nogometašev je odšla na oddih po zgodovinsko dolgi sezoni 1. SNL, vsi ne. Sezono 2019/20 bodo končali šele naslednji četrtek, ko bo znano, kdo bo igral med slovensko elito – Triglav ali Gorica. V novi sezoni 1. SNL je prostor le za enega od klasičnih slovenskih prvoligašev.Izhodišče pred prvim dvobojem, ki bo danes (18) v Novi Gorici, je znano: Gorenjci so sredi tekmovalnega ritma, dolgo so vedeli, da bodo igrali v dodatnih kvalifikacijah, njihov trenerje lahko preverjal več navez na igrišču.Nasprotno velja za štirikratne prvake, ki želijo ekspresno zapustiti 2. SNL: Gorica ohranja formo z igranjem prijateljskih tekem, zadnjo resno preizkušnjo je igrala na dan žena – to je bilo pred štirimi meseci! –, ko je izgubila na Dobu.Športni direktor goriškega klubaje postavil pred trenerjajasno nalogo: »Od začetka sezone se pogovarjamo o istem cilju: vrnitvi v 1. SNL. Od razpleta dvoboja s Triglavom bodo jasni naši nadaljnji organizacijski cilji.«Podobno menijo Kranjčani, ki so v zadnjih dveh tekmah 1. SNL namerno preizkusili več mladih nogometašev iz lastne šole in spočili večino glavnih adutov za derbi z Goričani.»Vsekakor smo favoriti za skupno zmago, saj imamo za sabo zahtevno sezono, polno močnih tekem, ekipo smo v zadnjih tednih dovolj osvežili. Ne smemo se bati izziva ali podceniti tekmeca, ki bo prav tako lahko igral na svežino, v svoji ekipi pa ima več odličnih nogometašev,« je ocenil Šmit, ki v zadnjih štirinajstih dneh deluje pod patronatom novega vodstva.Dosedanji predsednikodslej zaseda položaj direktorja, predsednik pa je postal 31-letni Kranjčan, lastnik podjetij Eltron in Veto Group.