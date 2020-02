Triglav odprl prvenstvo z zmago, vse v pričakovanju derbija v Mariboru

Velenjčani visoko izgubili v Kranju

PrvaLiga Telekom, 21. kolo, sobota

nedelja

Triglav : Rudar Velenje 3:0 (1:0)

Športni center, sodnik Sagrković (Vrhnika).

Strelci: 1:0 – Kumer (45), 2:0 – Beciri (65), 3:0 – Petric (83).

Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Mertelj (od 85. R. Wilmtos), Gajić (od 69. Udovič), Ćerimagić, M. Wilmots (od 81. Petric), Mlakar, Beciri; Rudar: Rada, Pušaver, Džinić, Ćosić, Pavlović, Črnčič (od 90. Vošnjak), Anđelković, Radić, Krefl, Petrović (od 66. Koprivnik), Kuzmanović; rumeni kartoni: Mertelj, Gliha, Gajić, Rogelj; Pušaver, Črnčič, Koprivnik.

Četrti konec tedna v februarju so oživele slovenske nogometne zelenice. Z 21. kolom 1. SNL nadaljujejo tekme PrveLige Telekom Slovenije, vrhunec kola pa bo drevišnji večni derbi medinv Ljudskem vrtu (20.15).V tem kolu bo več zanimivih dvobojev. "Pomlad" sta odprlain, bolje pa so krenili v nadaljevanje sezone Kranjčani, ki so prepričljivoodpravili goste iz Šaleške doline in tako že v prvem kolu drugega dela naredili velik korak k obstanku v ligi. Velenjčani namreč zaostajajo zavelikih 15 točk. Ob 16. uri se bosta pomerili tudi ekipi zgornjega dela lestvice in presenečenji dosedanjega dela sezonein. Nedelja prinaša še dve tekmi: ob 14. uri obračun kandidatov za obstanek, devetegain osmega, ob 16. uri pa šestihin pete, prav ta tekma pa bi bila lahko lepotica 21. kola.14.00: Triglav : Rudar 3:016.00: Celje – Aluminij20.15: Maribor – Olimpija14.00: Bravo – Tabor16.00: Domžale – MuraOlimpija 42, Maribor in Aluminij po 38, Celje 34, Mura 33, Domžale 25, Triglav 23, Tabor 19, Bravo 17, Rudar 8.