Triglav z ledeno prho zamrznil Olimpijo

Ljubljana

Olimpija - Triglav 0:2 (0:1)



Štadion Stožice, gledalcev 500, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).

Strelca: 0:1 –Milanović (40), 0:2 – Ćerimagić (72.)

Olimpija: Vidmar, Jurčevi ć, Boakye, Samardžić, Kamy, Tomić, Putinčanin (od 46. Knežević), Bezjak (od 59. Savić), Menalo, Čekiči (od 74. Kadrić), Vukušić.

Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Udovič, Mertelj, Ćerimagić (od 83. Gajić), M. Wilmots (od 90. Hasanaj), Mlakar, Beciri (od 75. Petric).

- Ljubljana – Ne hladna prha, marveč ledena je v Stožicah omajala šampionske ambicije Olimpije. V prvi tekmi 22. kola 1. SNL je Triglav z 2:0 premagal povsem razglašene zeleno-bele. Strelca sta bilav 40. minuti inv 72.Kranjčani so po lanski senzaciji v Ljudskem vrtu (2:1) v 19. kolu udarili še v Stožicah. Z disciplinirano in potrpežljivo igro so v napadalnih akcijah povsem onemogočili razglašene Ljubljančane, ki so iz minute v minuto razkrivali tudi velike obrambne luknje.Prvi gol je skuhal izkušeni, ki je po podaji iz kota izgubil stik s strelcem Milanovićem. Ta je neoviran z glavo z 8 m zanesljivo premagal nemočnegaOlimpija je bila navkljub izraziti premoči v posesti žoge jalova v napadu in praktično brez resnejše priložnosti. Tudi v drugem polčasu ji prav nič ni šlo od nog, gostom toliko več. Senzacijo je v 72. minuti potrdil Čerimagić po sila slabih posredovanjih zadnje ljubljanske obrambne vrste.Triglav je bil bliže tretjemu golu kot Olimpija, pri kateri so zatajili prav vsi igralci, prvemu.V drugi tekmi 22. kola v Kidričevem Aluminij gosti zadnje moštvo Rudar.Mura – Maribor, CB24 Tabor – Domžale, Celje – Bravo.Olimpija 43, Maribor 39, Aluminij 38, Celje 37, Mura 36, Triglav 26, Domžale 25, Bravo 20, CB24 Tabor 19, Ruddar 8.