Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

Nogometaši beograjske Crvene zvezde, za katero igra Timi Max Elšnik, se niso uvrstili v glavni del lige prvakov. Pred tednom dni so doma izgubili proti Pafosu z 2:3, na včerajšnji povratni tekmi na Cipru pa so se razšli z 1:1. Brez nastopa v ligi prvakov je ostal tudi avstrijski Sturm iz Gradca Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata.

Beograjsko ekipo je na povratni tekmi v vodstvo popeljal Črnogorec Mirko Ivanić v 60. minuti, izenačujoči gol pa je dosegel Brazilec Jaja v 90. minuti. Slovenski reprezentant Elšnik je za srbske prvake igral do 91. minute, ko ga je zamenjal Aleksandar Katai.

Sturm je vse možnosti za napredovanje med elito zapravil že na prvi tekmi na Norveškem, kjer je proti Bodo Glimtu klonil z 0:5. Na povratni tekmi je dosegel pirovo zmago z 2:1. Za gostitelje sta zadela Norvežan Seedy Jatta (30.) in Nemec Tim Örmann (73.), za goste pa Danec Mathias Jorgensen (15.).

V glavni del lige prvakov so se zato prvič uvrstili nogometaši kazahstanskega Kairata. Rablji ljubljanske Olimpije v prvem kvalifikacijskem krogu so na zadnji stopnici izločili uveljavljeni škotski Celtic po izvajanju 11-metrovk, potem ko sta se obe tekmi v rednem delu končali brez golov.

Drevi bodo na sporedu še zadnje štiri tekme. Azerbajdžanski Karabeg bo gostil madžarski Ferencvaros (na prvi tekmi je bilo 3:1), portugalska Benfica bo gostila turški Fenerbahče (0:0), belgijski Brügge škotski Rangers (3:1), danski Koebenhavn pa švicarski Basel (0:0).