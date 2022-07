Trening PSG pritegnil 13.000 Japoncev, kaj bo šele na tekmah?

Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe so magnet za množice tudi na Japonskem. V okviru turneje po Deželi vzhajajočega sonca so nogometaši pariškega PSG danes na stadionu Chichibunomiya v Tokiu opravili odprti trening, ki si ga je ogledalo kar 13.000 ljudi. Navijači so nogometaše bučno pozdravljali ob vsaki izvedeni akciji, po treningu pa celo vdrli na igrišče, da so morali posredovati varnostniki.

»Ekipe iz prve francoske lige običajno ne prihajajo na Japonsko, ampak na Kitajsko. Super je, da so se po pandemiji covida-19 odločili za nas. Morda je to prvič in zadnjič,« je veliko zanimanje razložil 38-letni japonski navijač, oblečen v majico PSG iz devetdesetih let, ob tem pa dodal, da za Parižane navija vse od leta 1996, ko je tja iz japonske lige odšel Brazilec Leonardo.

Messi tudi na številnih tečajih za mlade

PSG bo na Japonskem odigral tri pripravljalne tekme s tamkajšnjimi klubi. Nasprotniki bodo prvaki Kawasaki Frontale ter Urawa Reds in Gamba Osaka. Ob tem pariški klub prireja tudi več tečajev za mlade, na katerih bodo sodelovali tudi Sergio Ramos, Marquinhos, Mbappe, Neymar in Messi.

Zvezdniki so z mladimi tudi v neposrednem stiku in na voljo za pogovore. »Najbolj pomembno je, da v mladih letih uživajo. Seveda je dobro trenirati in garati, da se izboljšajo, še bolj pomembno pri mladih pa je, da imajo veliko veselja,« je sodelovanje z mladimi pospremil Messi.