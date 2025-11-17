  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Troy Parrott je v nekaj dneh postal irski junak. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Galerija
    Troy Parrott je v nekaj dneh postal irski junak. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Peter Zalokar
    17. 11. 2025 | 12:07
    17. 11. 2025 | 12:33
    A+A-

    Pred novembrskim ciklom kvalifikacij za SP so bili Irci v še slabšem položaju kot Slovenci, zdaj so v devetih nebesih. Vraževernemu narodu se je nasmehnila tako imenovana irska sreča. Najprej so v Dublinu z 2:0 senzacionalno premagali Portugalsko, pri kateri je bil izključen Cristiano Ronaldo, zatem so v tekmi za vse ali nič v Budimpešti dvakrat izničili zaostanek in zadeli v šesti minuti sodnikovega podaljška ter si priigrali dodatne kvalifikacije. Zeleni otok je zajela evforija, narod pa slavi Troya Parrotta, avtorja vseh petih golov za reprezentanco Islandca Heimirja Hallgrimssona

    image_alt
    Halaand zmlel Italijane, Norveška na mundialu prvič po letu 1998

    Kdo je 23-letni Troy Parrott, ki mu želijo navijači že postaviti spomenik in na družbenih omrežjih objavljajo domiselne slike papagaja (Parrott)? Rodil se je v Dublinu 4. februarja leta 2002 in kariero začel pri lokalnem klubu Belvedere, nato pa se je julija leta 2017 preselil v Anglijo, kjer se je pridružil Tottenhamu. Že v zelo mladih letih so ga zelo cenili, saj so ga označevali za najobetavnejšega irskega nogometaša po Robbieju Keanu ter za naslednjega Harryja Kana pri Spurs.

    image_alt
    Francozi na svetovno prvenstvo, Ronaldo v slačilnico

    A na severu Londona se mu nikoli zares ni posrečilo, saj je za člansko ekipo zbral le štiri nastope in bil večino časa na posoji v nižjeligaših. Tega se je naveličal in se v sezoni pridružil nizozemskemu klubu Excelsior iz Rotterdama. Čeprav je dosegel 17 golov, je klub izpadel iz prve lige. A Parrottova strelska forma na Nizozemskem je vzbudila pozornost prvoligaša AZ Alkmaarja in je napadalca odkupil za osem milijonov evrov. Za Alkmaar je na 35 tekmah dosegel 20 golov. Za Irsko je debitiral leta 2019 in dosegel deset golov, pet na zadnjih dveh tekmah. 

    Tako je v 96. minuti dosegel odločilni gol. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters
    Tako je v 96. minuti dosegel odločilni gol. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

    Srednji otrok od petih je odraščal v Dublinu. »Vedno je bil tih. Vedno je imel rad nogomet. Območje, iz katerega prihajamo, je zapostavljeno območje v notranjem delu mesta. Nogomet ga je ohranjal discipliniranega in ga je držal stran od težav,« je povedala njegova mati Jennifer.

    Parrott je že dolgo v zvezi z Lauren Bowry, ki ga pogosto spremlja na tekmah. Njegova babica Josie je bila po njegovem hat-tricku zelo ponosna: »Vedela sem, da mu bo uspelo. Preprosto sem imela tak občutek. Zasluži si vse, kar je dosegel. Neizmerno sem ponosna nanj. Ve, da ga imam neznansko rada.«

    Irsko konec marca čakata še odločilni tekmi za nastop na mundialu. Žreb parov bo v četrtek v Švici. Nazadnje je bila na SP leta 2002.

    Irska, irska nogometna reprezentanca, Troy Parrott, SP 2026, kvalifikacije za SP, SP v nogometu, svetovno prvenstvo, Budimpešta, Cristiano Ronaldo, Tottenham, AZ Alkmaar

