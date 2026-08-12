Potrpljenje je nagradilo trpljenje Celjanov, vrata paradiža so zdaj le priprta

Triler s srečnim koncem in z obilo sreče je Celjane zapeljal pred vrata nogometnega paradiža. Po infarktni povratni bitki in zmagi z 2:0, skupni pa s 3:2 proti armenskemu prvaku Araratu, so sanje dovoljene, a za napredovanje v ligo prvakov bo treba preskočiti še najvišjo kvalifikacijsko oviro, slovaškega prvaka Slovana. Prva tekma slovaško-slovenskega dvoboja prvakov bo v sredo, 19. t. m., v Bratislavi, povratna 26. t. m. na stadionu Z'dežele. Če bi lahko merili srečo, bi si morali zamisliti novo mersko enoto. Celjani so jo imeli veliko in prav toliko, da se je navijačem dejansko prikazala jesenska »champions league« ter tekme z Realom, Liverpoolom, Bayernom ali malo manj slavnimi evropskimi velikani. Dan po veličastni zmagi, ki je marsikomu ukradla minuto ali uro življenja, je za glavne ...