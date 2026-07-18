Trump ima boljše možnosti kot Messi in Yamal

Medtem ko bodo navijači v nedeljo zvečer razpravljali, ali bo svetovni prvak postala Španija drugič ali Argentina že četrtič, bo v ozadju finala SP 2026 tekla precej širša zgodba o moči nogometa, globalni politiki in denarju. Cene vstopnic, ki so se po podatkih organizatorjev gibale med 5000 in 152.000 evri, razkrivajo, kako daleč je mundial na štadionu MetLife v New Yorku od izkušenj povprečnega navijača, hkrati pa pokažejo, kako privlačen ekonomski in politični oder je nogomet za največje zvezdnike – tako športne, glasbene kot siceršnje.

Bralec bo izvedel, zakaj se finale Španija – Argentina šteje za najmočnejšega v 96-letni zgodovini svetovnih prvenstev, kako si vlogi delita Lionel Messi in Lamine Yamal, ter zakaj bo ob vseh glasbenih nastopih in prisotnosti Donalda Trumpa ostalo odprto vprašanje, ali spremljamo športni vrhunec ali predvsem globalni spektakel.