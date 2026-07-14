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Nogomet

Trump razkril, koga bi rad videl v finalu

Ameriški predsednik Donald Trump bo skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom podelil pokal zmagovalcem in poziral na odru z novimi svetovnimi prvaki.
Ameriški predsednik Donald Trump med žrebom skupin svetovnega prvenstva. FOTO: Mandel Ngan/Reuters
Galerija
Ameriški predsednik Donald Trump med žrebom skupin svetovnega prvenstva. FOTO: Mandel Ngan/Reuters
F. T.
14. 7. 2026 | 05:00
2:01
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Svetovno prvenstvo v nogometu je vstopilo v sklepni teden. Torek in sreda prinašata polfinalni tekmi Francija – Španija in Argentina – Anglija, po katerih bo znano, kdo se bo v nedeljo v New Jerseyju boril za naslov svetovnega prvaka. Ena osrednjih osebnosti turnirja je tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki bo po finalu skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom podelil pokal zmagovalcem in poziral na odru z novimi svetovnimi prvaki.

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Po izpadu ZDA se je zato pojavilo vprašanje, ali ima Trump med preostalimi reprezentancami svojega favorita. Odgovor je ponudil Andrew Giuliani, Trumpov pomočnik za vprašanja, povezana s svetovnim prvenstvom. Kot je dejal, ameriški predsednik navija za Anglijo in bi si želel, da bi Angleži po 60 letih znova dvignili pokal – prav na ameriških tleh.

Prvi strelec turnirja bo Harry Kane

»Če ZDA že ne morejo osvojiti naslova ob svoji 250. obletnici, bi bila sijajna zgodba, če bi Angleži naslov osvojili v Ameriki, med našim praznovanjem. Anglija na naslov čaka 60 let, zato bi bila to zanje čudovita zmaga,« je dejal Giuliani.

Prepričan je, da ima Anglija dovolj kakovosti za konec dolgega čakanja. »Absolutno mislim, da lahko Anglija pride do konca, saj je ena najboljših ekip, ki so še ostale na turnirju. Harry Kane je najboljši strelec Anglije in če bodo osvojili turnir, bo on glavni razlog za to,« je dodal Giuliani, ki je poudaril, da govori tudi v imenu Trumpa in Bele hiše.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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