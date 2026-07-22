  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Trump si želi Infantina na čelu Združenih narodov

Morebitna kandidatura bi bila zanimiva tudi zaradi Trumpovega izrazito kritičnega odnosa do Združenih narodov.
Infantino in Trump sta v kratkem času postala zaveznika, prijatelja in sodelavca. FOTO: Mark J Rebilas/Reuters
Galerija
Infantino in Trump sta v kratkem času postala zaveznika, prijatelja in sodelavca. FOTO: Mark J Rebilas/Reuters
L. Š.
22. 7. 2026 | 13:58
22. 7. 2026 | 14:03
3:52
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ameriški predsednik Donald Trump želi, da Gianni Infantino postane naslednji generalni sekretar Združenih narodov, poroča The New York Post

Predsednik Fife se je s Trumpom zbližal pred in med svetovnim nogometnim prvenstvom, dobrikanje pa je očitno že obrodilo prve sadove. Predsednik Fife je ameriškega predsednika pogosto vključeval v dogodke, povezane s prvenstvom, med drugim je Trumpu podaril celo prvo Fifino nagrado za mir.  

Gospoda sta bila v času svetovnega prvenstva praktično neločljiva, skupaj z ženama sta si ogledala tudi finale. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Gospoda sta bila v času svetovnega prvenstva praktično neločljiva, skupaj z ženama sta si ogledala tudi finale. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ali Infantina položaj na čelu OZN sploh zanima, za zdaj ni znano, prav tako ni jasno, ali sta se s Trumpom o možnosti njegove kandidature že neposredno pogovarjala. Morebitna kandidatura bi bila precejšnje presenečenje, saj Infantino doslej ni veljal za enega izmed najverjetnejših kandidatov za naslednika trenutnega sekretarja Antonia Guterresa.

Gutteresu mandat poteče konec leta, izbira njegovega naslednika pa je večstopenjski politični proces. Kandidat mora najprej dobiti priporočilo 15-članskega varnostnega sveta, pri čemer lahko katerakoli od petih stalnih članic – ZDA, Kitajska, Rusija, Francija in Velika Britanija – odločitev prepreči z vetom. Končno imenovanje nato potrdi generalna skupščina.

Med vidnejšimi kandidati za položaj sekretarja sta nekdanja čilska predsednica Michelle Bachelet in generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi iz Argentine.

Med vidnejšimi kandidati za položaj sekretarja je nekdanja čilska predsednica Michelle Bachelet. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
Med vidnejšimi kandidati za položaj sekretarja je nekdanja čilska predsednica Michelle Bachelet. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Tokratni izbor je zaradi neuradne tradicije regionalnega kroženja položaja dolgo veljal predvsem za priložnost kandidatov iz Latinske Amerike in Karibov. Infantino, rojen v Švici, bi takšna pričakovanja postavil na glavo, čeprav geografsko načelo pri izbiri generalnega sekretarja ni pravno zavezujoče.

Trumpov predlog podpira tudi Paolo Zampolli, italijansko-ameriški poslovnež in diplomat ter Trumpov posebni odposlanec za globalna partnerstva. Po njegovem mnenju bi bile Infantinove izkušnje z vodenjem Fife uporabne tudi na čelu Združenih narodov, takšne genijalne ideje pa da se lahko spomni zgolj Trump. Zampolli meni tudi, da bi se Infantino odlično znašel, saj »ima Fifa več kot 200 nacionalnih članic in OZN ima 193 držav članic, zato so med obema vodstvenima položajema določene podobnosti.«

Dinamika med ZDA in OZN bi se lahko bistveno spremenila

Morebitna Infantinova kandidatura bi bila zanimiva tudi zaradi Trumpovega izrazito kritičnega odnosa do Združenih narodov. Ameriški predsednik organizaciji že dalj časa očita neučinkovitost pri reševanju mednarodnih kriz, njegova administracija pa je porazirala ameriško financiranje dela Združenih narodov in se umaknila iz več mednarodnih organizacij.

image_alt
Trump še nima dovolj: Gianni, si slišal?

Prihod Trumpovega tesnega zaveznika na čelo OZN bi zato lahko pomembno spremenil odnos med Washingtonom in svetovno organizacijo. Toda do dejanske kandidature je še daleč. Infantino bi moral najprej pristati na vstop v diplomatsko tekmo, nato pridobiti podporo držav članic in predvsem preživeti zahtevno usklajevanje med velesilami v varnostnem svetu.

Ob političnih spremembah bi odločitev za predsednika Fife pomenila tudi znatno finančno razliko. Infantino je kot predsednik krovne nogometne zveze eden najbolje plačanih funkcionarjev v mednarodnem športu, njegova sedanja letna plača pa približno desetkrat presega prejemke generalnega sekretarja Združenih narodov.

Sorodni članki

Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump grozi z napadom na jedrski objekt pri Natanzu

Ameriške sile so Iran napadle enajsto noč zapored, Teheran napoveduje povračilne ukrepe, Pentagon pa od kongresa zahteva dodatnih 87 milijard dolarjev.
22. 7. 2026 | 10:18
Preberite več
Premium
Razno
Turnirji

Še dolgo ne bo znano, kaj bo z načrti ZDA in Kitajske

Znane so države gostiteljice EP 2028 in 2032 ter SP 2030 in 2034. Slovenci v Stožicah šele 26. septembra.
Jernej Suhadolnik 22. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Najdražja tekma vseh časov in najmočnejše sporočilo (VIDEO)

Šampionat, ki je 39 dni razvnemal nogometno skupnost in jo polariziral. Turnir različnih filozofij, slogov in načinov dojemanja nogometa gre zasluženo Španiji.
Jernej Suhadolnik 20. 7. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Čeferin z bojkotom finala poslal jasno sporočilo

Predsednik evropske nogometne zveze je bil med najvidnejšimi gosti, ki so manjkali na tribunah stadiona MetLife v New Jerseyju.
20. 7. 2026 | 14:41
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prezgodnja smrt

Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
21. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nad silo s silo

Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
21. 7. 2026 | 16:48
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
20. 7. 2026 | 14:37
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

nogometTrumpInfantinoOZNAntonio GuterresFifa

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Zdaj že četrti v Evropi in peti na svetu

Na svetovnem odbojkarskem vrhu so Poljaki, naši odbojkarji pa so se utrdili med izbrano peterico. Dekleta po porazih s Švedsko zdaj 20.
22. 7. 2026 | 16:22
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Epizoda z rdečim kartonom odraža svetovno družbeno krizo

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o pomenu pravil v nogometu in svetu, cenah energentov, referendumu in civilni družbi.
22. 7. 2026 | 16:08
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Odslovljeni Sirski trdi, da zapušča vojsko v ofenzivi

Zaradi javnega nezadovoljstva in kritik v lastnem krogu je predsednik Zelenski zamenjal glavnega vojaškega poveljnika.
Boris Čibej 22. 7. 2026 | 15:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreča letala

Slovensko jadralno letalo strmoglavilo v Lescah, pilot poškodovan

Pilot jadralnega letala je Slovenec, s helikopterjem so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.
22. 7. 2026 | 15:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sp 2026

Ronaldo očitno meni, da je Fifa najbolj skorumpirana institucija na svetu

V sporni objavi novinarka vneto kritizira Fifo in meni, da bi morala Argentina iz tekmovanja izpasti že v skupinskem delu, če ji ne bi pomagali sodniki.
22. 7. 2026 | 15:12
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Odslovljeni Sirski trdi, da zapušča vojsko v ofenzivi

Zaradi javnega nezadovoljstva in kritik v lastnem krogu je predsednik Zelenski zamenjal glavnega vojaškega poveljnika.
Boris Čibej 22. 7. 2026 | 15:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreča letala

Slovensko jadralno letalo strmoglavilo v Lescah, pilot poškodovan

Pilot jadralnega letala je Slovenec, s helikopterjem so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.
22. 7. 2026 | 15:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sp 2026

Ronaldo očitno meni, da je Fifa najbolj skorumpirana institucija na svetu

V sporni objavi novinarka vneto kritizira Fifo in meni, da bi morala Argentina iz tekmovanja izpasti že v skupinskem delu, če ji ne bi pomagali sodniki.
22. 7. 2026 | 15:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo