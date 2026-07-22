Ameriški predsednik Donald Trump želi, da Gianni Infantino postane naslednji generalni sekretar Združenih narodov, poroča The New York Post.

Predsednik Fife se je s Trumpom zbližal pred in med svetovnim nogometnim prvenstvom, dobrikanje pa je očitno že obrodilo prve sadove. Predsednik Fife je ameriškega predsednika pogosto vključeval v dogodke, povezane s prvenstvom, med drugim je Trumpu podaril celo prvo Fifino nagrado za mir.

Gospoda sta bila v času svetovnega prvenstva praktično neločljiva, skupaj z ženama sta si ogledala tudi finale. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Ali Infantina položaj na čelu OZN sploh zanima, za zdaj ni znano, prav tako ni jasno, ali sta se s Trumpom o možnosti njegove kandidature že neposredno pogovarjala. Morebitna kandidatura bi bila precejšnje presenečenje, saj Infantino doslej ni veljal za enega izmed najverjetnejših kandidatov za naslednika trenutnega sekretarja Antonia Guterresa.

Gutteresu mandat poteče konec leta, izbira njegovega naslednika pa je večstopenjski politični proces. Kandidat mora najprej dobiti priporočilo 15-članskega varnostnega sveta, pri čemer lahko katerakoli od petih stalnih članic – ZDA, Kitajska, Rusija, Francija in Velika Britanija – odločitev prepreči z vetom. Končno imenovanje nato potrdi generalna skupščina.

Med vidnejšimi kandidati za položaj sekretarja sta nekdanja čilska predsednica Michelle Bachelet in generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi iz Argentine.

Med vidnejšimi kandidati za položaj sekretarja je nekdanja čilska predsednica Michelle Bachelet. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Tokratni izbor je zaradi neuradne tradicije regionalnega kroženja položaja dolgo veljal predvsem za priložnost kandidatov iz Latinske Amerike in Karibov. Infantino, rojen v Švici, bi takšna pričakovanja postavil na glavo, čeprav geografsko načelo pri izbiri generalnega sekretarja ni pravno zavezujoče.

Trumpov predlog podpira tudi Paolo Zampolli, italijansko-ameriški poslovnež in diplomat ter Trumpov posebni odposlanec za globalna partnerstva. Po njegovem mnenju bi bile Infantinove izkušnje z vodenjem Fife uporabne tudi na čelu Združenih narodov, takšne genijalne ideje pa da se lahko spomni zgolj Trump. Zampolli meni tudi, da bi se Infantino odlično znašel, saj »ima Fifa več kot 200 nacionalnih članic in OZN ima 193 držav članic, zato so med obema vodstvenima položajema določene podobnosti.«

Dinamika med ZDA in OZN bi se lahko bistveno spremenila

Morebitna Infantinova kandidatura bi bila zanimiva tudi zaradi Trumpovega izrazito kritičnega odnosa do Združenih narodov. Ameriški predsednik organizaciji že dalj časa očita neučinkovitost pri reševanju mednarodnih kriz, njegova administracija pa je porazirala ameriško financiranje dela Združenih narodov in se umaknila iz več mednarodnih organizacij.

Prihod Trumpovega tesnega zaveznika na čelo OZN bi zato lahko pomembno spremenil odnos med Washingtonom in svetovno organizacijo. Toda do dejanske kandidature je še daleč. Infantino bi moral najprej pristati na vstop v diplomatsko tekmo, nato pridobiti podporo držav članic in predvsem preživeti zahtevno usklajevanje med velesilami v varnostnem svetu.

Ob političnih spremembah bi odločitev za predsednika Fife pomenila tudi znatno finančno razliko. Infantino je kot predsednik krovne nogometne zveze eden najbolje plačanih funkcionarjev v mednarodnem športu, njegova sedanja letna plača pa približno desetkrat presega prejemke generalnega sekretarja Združenih narodov.