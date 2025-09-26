Trump: Tekme bomo morda premaknili v varnejša mesta

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pripravljen po potrebi prestaviti tekme svetovnega prvenstva v nogometu leta 2026. Povedal je, da bi prvotno načrtovane tekme v mestih, za katera sam meni, da so nevarna, prestavil na druga prizorišča.

ZDA bodo z Mehiko in Kanado soorganizirale SP v nogometu, ki bo od 11. junija do 19. julija 2026. »SP bo varno. Če bom ugotovil, da ni varno v določenih mestih, bomo tekme preselili v druga mesta,« je predsednik povedal novinarjem v Beli hiši in obsodil statistiko kriminala v Chicagu, ki sicer ni gostitelj SP.

»Če menimo, da bo mesto vsaj malo nevarno za SP ali olimpijske igre (ki jih bo leta 2028 gostil Los Angeles), jih bomo prestavili. Še posebej pa to velja za SP, ker je tekmovanje razpršeno po toliko mestih. Tekem v nevarnih mestih ne bomo dovolili,« izjavo Trumpa povzema AFP.

Med mesti, ki bodo gostila tekme, so demokratske trdnjave, kot so Los Angeles (načrtovanih je osem tekem), San Francisco (6 tekem) in Seattle (6 tekem).

Trumpova administracija je letos kljub nasprotovanju lokalnih oblasti napotila nacionalno gardo, da bi vzdrževala red v nekaterih mestih, ki jih vodijo demokrati, vključno z Los Angelesom.