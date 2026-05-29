Trumpov prijatelj o nogometu: To je šport z najmanj talenta na svetu

Kontroverzni predsednik organizacije mešanih borilnih veščin UFC, Dana White, nikoli ni skrival svojih nasprotujočih stališč. Dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, s katerim želi ameriški predsednik Donald Trump svetu predstaviti Združene države Amerike v najlepši luči, so v javnosti znova odjeknile Whitove pretekle ostre kritike na račun »najpomembnejše stranske stvari na svetu«

Še bolj nenavadne so, ker sta Trump in White dolgoletna zaveznika in osebna prijatelja, a prvi mož borilnega imperija nogometnih stadionov ne bo obiskal. Njegov odpor do tega športa ima globoke korenine, kar dokazujejo njegove izjave za Calgary Sun , ki so v dneh pred prvenstvom znova preplavile družbena omrežja [s].

»Nogomet? To je povsem druga zgodba. Ne prenesem ga, mislim, da je to šport z najmanj talenta na svetu,« je bil v ponovno odkritem posnetku neizprosen White. Svoje stališče je utemeljil z argumentom, da igro brez težav razumejo že najmlajši: »Obstaja razlog, zakaj lahko nogomet igrajo triletniki. Tečeš naokoli in brcaš žogo.«

Borilni magnat se je ob tem obregnil še v samo dinamiko igre in nizko število golov, ki po njegovem mnenju ne ustreza velikosti vrat. »Ko igraš tekmo, kjer sta mreža in vrata tako velika, rezultat pa je 3:1? Ali se šalite? Kako netalentiran moraš biti, da dosežeš le tri točke pri tako velikih vratih?« je nogometne navdušence izzval White.

In jih tudi je, ampak zanj ne prav prijetnega. Odziv nogometne skupnosti na družbenem omrežju X je bil hiter in oster. Številni uporabniki so odgovorili da so nogometaši med atletsko najbolj vsestransko razvitimi športniki na svetu, drugi so se obregnili ob Whitov lastni poslovni »izum«, tekmovanje v udarjanju z dlanjo (Power Slap). Navijači so opozorili, da bistvo vrhunskega športa ni v tem, da počneš nekaj, česar drugi ne znajo, temveč v tem, da splošno znano veščino izvajaš bolje od celotne svetovne konkurence.

White ima tudi posebne mundialske načrte, saj želi nogometni spektakel zasenčiti z v istem tednu, ko se v ZDA začenja svetovno prvenstvo, organizacijo UFC dogodka na prostem neposredno pred Belo hišo. Z njim želi preusmeriti medijsko pozornost ameriških in svetovnih športnih navdušencev.