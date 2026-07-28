Trumpovi helikopterji uničili igrišče, angleški prvoligaš ostal brez priprav

Nogometaši Brightona so morali tik pred začetkom priprav odpovedati načrtovani trening kamp v francoskem Évian-les-Bainsu. Igrišča, na katerih bi se moral angleški prvoligaš pripravljati na novo sezono, so namreč poškodovali helikopterji, ki so med junijskim vrhom skupine G7 prevažali svetovne voditelje.

Na srečanju so bili med drugim ameriški predsednik Donald Trump, britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron.

Svetovni voditelji, ki so se sestali na vrgu G7. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Brighton je imel med 23. julijem in 1. avgustom za priprave rezervirano športno središče Royal Resort v bližini švicarske meje. A zelenice so bile med vrhom G7, ki je potekal že sredi junija, uporabljene kot pristajališče za helikopterje. Trava je bilo posledično poškodovana do te mere, da Brighton ni mogel opraviti načrtovanih priprav. Čeprav je od dogodka do predvidenega začetka priprav sicer že minilo več tednov, si močno poškodovana travnata površina ni pravočasno opomogla.

Klub je zato odpovedal celoten kamp in tamkajšnje priprave, s tem pa je odpadla tudi pripravljalna tekma proti francoskemu drugoligašu Annecyju.Moštvo je sprva ostalo v svojem vadbenem centru v Lancingu na jugu Anglije, kjer je odigralo pripravljalno tekmo za zaprtimi vrati. Nato je vodstvo kluba v kratkem času poiskalo nadomestno rešitev in organiziralo priprave v Avstriji.

Pri Brightonu zagotavljajo, da nepričakovana sprememba načrtov ne bo pomembneje vplivala na pripravo moštva. Angleški klub bo 1. avgusta igral proti Strasbourgu, nato pa ga čakata še tekmi z Romo in Bologno.