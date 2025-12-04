Trumpovo dvorišče šele tretje glavno mesto brez tekem SP

Združene države Amerike bodo gostile glavnino tekem svetovnega prvenstva, Mehika in Kanada precej manj, pa vendar med prizorišči v ZDA ni štadiona v glavnem mestu. Washington je izpadel iz boja za tekme in bo šele tretje glavno mesto države gostiteljice SP, ki ne bo gostilo tekem.

Doslej se je to zgodile le leta 1974, ko Bonn, glavno mesto Zahodne Nemčije, ni gostilo tekem, in na za Slovence zgodovinskem SP 2002, ko je iz igre na Japonskem izpadel Tokio. Glede na velik vpliv predsednika ZDA Donalda Trumpa na organizacijo svetovnega prvenstva je vseeno presenetljivo, da na njegovem dvorišču v Washingtonu tekem prvenstva, ki bo ena osrednjih točk njegovega drugega predsedovanja, ni med gostitelji.

Uradnega razloga FIFA ni navedla, glavni pa naj bi bil oddaljenost in dotrajanost štadiona, predvsem garderob in ostalih pomožnih prostorov v drobovju štadiona. Namesto Washingtona je organizacijo tekem dobil Boston, največ zaslug za to ima lastnik New England Patriots Robert Kraft.