Tržna vrednost nogometašev lahko pade za deset milijard evrov

Skupna vrednost 4183 igralcev bi padla za 26,5 odstotka

Tržna vrednost nogometašev bo drastično upadla tudi v primeru igranja tekem na praznih stadionih. FOTO: AFP



Kylian Mbappe in Neymar sta še vedno najbolj vredna nogometaša

Prestopna vrednost nogometašev v desetih najboljših evropskih ligah bi zaradi pandemije novega koronavirusa lahko padla tudi za deset milijard evrov, je računsko podjetje KPMGugotovilo v svoji študiji. Pričakujejo, da bo zapravljanje za prestope dramatično upadlo, saj se klubi po Evropi soočajo z ogromnimi izgubami zaradi ustavitve nogometa.Najvišje lige v Angliji, Nemčiji, Italiji in Španiji ohranjajo upe, da bi končale sezono 2019/20 in s tem izpolnile pogodbe o televizijskih pravicah, ki prinašajo ogromen delež sredstev, in tako ublažile finančni udarec. KPMG ocenjuje, da bi pet največjih evropskih lig (zgoraj omenjene in francoska, kjer pa so sezono predčasno končali) lahko izgubilo približno štiri milijarde evrov. Te lige so tudi ključni dejavniki pri evropskem prestopnem trgu. Študija je pregledala tudi najvišje lige v Belgiji, na Nizozemskem, Portugalski in Turčiji ter drugo ligo v Angliji.Ker bo na voljo malo denarja za porabo, bi se lahko v najslabšem scenariju vrednosti igralcev znižale za skoraj deset milijard evrov. Tudi če se lige končajo za zaprtimi vrati oziroma brez gledalcev, bi lahko vrednosti upadle za 6,6 milijarde evrov. Ta model je bil narejen na dokončanih sezonah vseh desetih lig, čeprav sta se sezoni že končali v Francij in na Nizozemskem. »Naša zadnja raziskava kaže, da se je skupna vrednost 4183 igralcev v omenjenih desetih evropskih ligah zmanjšala za skoraj deset milijard, kar je 26,5-odstotni padec v primerjavi s februarskim prvim scenarijem,« so zapisali pri KPMG. »Po drugem scenariju pa bi vrednost igralcev upadla za 6,6 milijarde,« še pravijo.Igralca Paris St. Germainainsta še vedno najbolj vredna nogometaša, a število igralcev, vrednih več kot sto milijonov evrov, bi se s 15 pred pandemijo skrčilo na samo osem, če sezon ne bi končali, pojasnjujejo pri KPMG. Pomanjkanje denarja bi tako pri prestopih lahko vodilo k temu, da bi bili klubi bolj kreativni pri menjavah igralcev. »Verjetno se bo znižalo tako število prestopov kot prestopnih vrednosti, a povečalo menjavanje igralcev ali posojanje,« še dodajajo pri KPMG.