Tuchel in Conte po divjem derbiju vsaj eno tekmo na hladnem

Že zdaj je jasno, da vročekrvna trenerja Nemec Thomas Tuchel in Italijan Antonio Conte, ki se je na klopi Tottenhama na tekmi 2. kola premier league vrnil na nekoč domači Stamford Bridge, zaradi izključitev ne bosta smela voditi svojih ekip na vsaj eni tekmi, angleška zveza pa je že odprla preiskavo izjav nemškega stratega na račun glavnega sodnika Anthonyja Taylorja. Tuchel je bil z varovanci izredno nezadovoljen nad predstavo delivca pravice, prvo od kar dveh prerivanj s Contejem se je začelo ravno po nedosojenem prekršku, po katerem so spursi prek Pierre-Emila Højbjerga izenačili na 1:1.

»Da naj nam več nikoli ne sodi? Morda bi bilo bolje, mislim, da tako poleg velikega števila naših navijačev misli tudi celotna slačilnica,« je dejal Tuchel, ki je brez zmage z varovanci ostal po zaslugi gola gostujočega kapetana Harryja Kana v 96. minuti.

Spletno peticijo, ki poziva k temu, da Taylorju v prihodnje prepovedo soditi na tekmah Chelseaja, je do včeraj že podpisalo prek 100.000 ljudi. Peticije Tuchel neposredno ni komentiral, se pa je obregnil tudi ob VAR-sodnike, med katerimi je bil v nedeljo tudi izkušeni Mike Dean.

»Iskreno povedano, imamo tudi VAR, ki naj bi pomagal pri sprejemanju pravih odločitev. Od kdaj lahko igralci drug drugega vlečejo za lase? Od kdaj to ni prekršek? Če tega glavni sodnik ne vidi, ga ne krivim, tudi jaz tega nisem videl. A imamo ljudi v VAR-sobi, ki to preverjajo. Ko to vidiš – kako ne gre za prosti strel in rdeči karton?« se je hudoval Tuchel.