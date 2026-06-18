Tuchel okrcal Fifo: Prosim, nekaj spremenite

Nemški strokovnjak na angleški klopi Thomas Tuchel se je včeraj veselil zmage treh levov nad Hrvaško, a je imel po tekmi veliko za povedati čez Svetovno nogometno zvezo (Fifa). Zaradi bližine fotografov med himno namreč ni videl svojih igralcev.

»Prosim Fifo, naj spremeni položaj fotografov, ker nisem mogel videti svoje ekipe [med] himno, pa sem čakal prav na ta trenutek,« je po tekmi zahteval strateg. Ker ni videl svojih igralcev je fotografom gestikuliral, naj se premaknejo, a se to ni zgodilo. Zato je s preostankom svojega trenerskega štaba dogajanje na igršču spremljal prek velikega zaslona.

»Danes je bil resnično zelo, zelo poseben trenutek, a ko sem stal pred zidom 50 fotografov, ki so bili od mene oddaljeni pol le metra, nisem videl niti enega igralca,« je povedal Tuchel. »To mi je danes malo pokvarilo izkušnjo.« Anglija je na zahtevnem dvoboju s 4:2 premagala Hrvate, dvakrat je zadel Harry Kane, po enkrat pa Jude Bellingham in Marcus Rashford.