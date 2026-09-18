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Nogomet

Tuchel po mundialu vrnil dve veliki imeni, za Fodna še vedno ni prostora

Angleški selektor je pred dvobojem s svetovnimi prvaki precej premešal kader, saj je v primerjavi s 26-erico z mundiala opravil kar deset menjav.
Harry Kane ostaja prva izbira v konici angleškega napada, na levem krilu ima Tuchel Anthonyja Gordona, na desnem pa Bukaya Sako. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Galerija
Harry Kane ostaja prva izbira v konici angleškega napada, na levem krilu ima Tuchel Anthonyja Gordona, na desnem pa Bukaya Sako. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
B. P.
18. 9. 2026 | 23:12
18. 9. 2026 | 23:18
5:26
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Angleški selektor Thomas Tuchel je za začetek nove sezone lige narodov precej premešal reprezentančni kader. Med 27 izbranci sta znova Trent Alexander-Arnold in Cole Palmer, ki ju Nemec poleti ni uvrstil v reprezentanco za svetovno prvenstvo, medtem ko je Phil Foden še enkrat ostal brez vpoklica.

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Anglija se bo prvič po osvojeni bronasti kolajni na mundialu zbrala prihodnji teden, že na uvodu novega reprezentančnega cikla pa jo čaka velik preizkus. Na Wembley 26. septembra prihajajo novi svetovni prvaki Španci, nato sledijo še tekme s Češko in Hrvaško.

»Gradimo na trdnih in dragocenih temeljih, cilj pa je osvojiti evropsko prvenstvo na domačih tleh. Naslednja tekma je proti Španiji, aktualnim svetovnim prvakom. Čutimo, da se razlika zmanjšuje, in želimo nekaj dokazati. Motivacija ne bi mogla biti večja,« je dejal Tuchel.

Ob začetku novega cikla je nakazal tudi spremembo v svojem pristopu. Nemec, ki prisega na taktični nadzor, je priznal, da bo moral pri Angliji včasih dopustiti tudi nekaj več nepredvidljivosti.

»Morda bom moral nekoliko popustiti pri svoji želji po nadzoru, sprejeti nekoliko več kaosa in videti, ali lahko iz tega izvlečemo najboljše,« je povedal.

Alexander-Arnold po več kot letu dni nazaj

Med najbolj odmevnimi povratniki je Alexander-Arnold. Branilec Real Madrida za Anglijo ni bil vpoklican vse od junija lani, izpustil pa je tudi svetovno prvenstvo, na katerem je Tuchel prednost namenil drugim igralcem.

Z dobrim začetkom sezone v Madridu si je zdaj prislužil novo priložnost, a mu selektor mesta v ekipi ne namerava podariti.

»Gre za konkurenco in razumem vprašanje, saj ga ni bilo z nami na svetovnem prvenstvu. Zaupali smo drugim igralcem. Še vedno stojim za to odločitvijo, zdaj pa je čas, da se bori za svoje mesto. Vedno je govoril, da se je pripravljen boriti zanj, še posebej za Anglijo, zato je zdaj na njem, da to dokaže. V reprezentančnem taboru je več kot dobrodošel in prepričan sem, da bo pokazal, kaj zna.«

Tuchel je nato dodal: »Nikoli ni bil črtan z našega seznama, nikoli za nas ni postal igralec, ki ga ne bi mogli vpoklicati. Zdaj ima priložnost, da pride v reprezentanco in pokaže najboljšo različico samega sebe.«

Palmer ima »kaj dokazati«

Podobno sporočilo je dobil Palmer. Zvezdnik Chelseaja je bil pred mundialom eno večjih imen, ki jih je Tuchel pustil doma, v novo klubsko sezono pa je vstopil precej bolje.

»Cole znova igra tako, kot smo ga vajeni, predvsem pa ima nazaj svoje številke, asistence in odločilne gole. Zato je v reprezentanci,« je povedal Tuchel.

Palmer je s tem dobil novo priložnost, medtem ko za Fodna še vedno ni prostora. Nogometaš Manchester Cityja je izpustil že svetovno prvenstvo, tudi tokrat pa ga ni med izbranci.

Ngumoha ostaja v članski reprezentanci

Pozornost na seznamu vzbuja tudi komaj 18-letni Rio Ngumoha. Liverpoolov napadalec je bil že poleti priključen pripravam članske reprezentance in junija proti Novi Zelandiji postal peti najmlajši debitant v zgodovini Anglije.

»Rio je bil za igralca njegove starosti zelo impresiven. Zelo smo navdušeni nad njegovim potencialom, pa tudi nad njegovim naravnim pogumom in drznim slogom igre,« je njegovo uvrstitev na seznam pojasnil Tuchel.

Priložnost je dobil tudi vezist Bournemoutha Alex Scott, ki na prvi nastop za člansko reprezentanco še čaka.

Med odmevnejšimi imeni, ki jih tokrat ni v kadru, so poleg Fodna še John Stones, Jordan Henderson in Noni Madueke.

Angleže po dvoboju s Španijo 29. septembra čaka gostovanje na Češkem, 3. oktobra bodo igrali na Hrvaškem, tri dni pozneje pa bodo reprezentančni premor sklenili še z domačo tekmo proti Češki.

Celoten kader Anglije

Vratarji: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

Branilci: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen).

Vezisti: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth).

Napadalci: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern München), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).

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