Tuchel: Počutil sem se, kot bi izpadli iz skupine

Čeprav tekma dveh poraženih polfinalistov največkrat ne prinaša posebnega adrenalina, a je bila po razpletu dvoboja med Anglijo in Francijo (6:4) opazna dobra volja v taboru zmagovalcev. Za angleško nogometno reprezentanco je ta kolajna druga v zgodovini svetovnih prvenstvih – edino prejšnjo je osvojila ob naslovu najboljše na svetu, na domačem mundialu 1966.

»Zdaj smo se glede na prejšnja leta premaknili za eno stopničko navzgor. Pomislite, pred osmimi leti je Francija osvojila naslov, pred štirimi je bila v finalu, zdaj smo jo premagali. In ko sem videl naše moštvo, kako se bori, sem dobil novo energijo,« je ponosno dejal Thomas Tuchel, selektor bronastih Angležev. Potožil je, da se je dan prej na novinarski konference počutil, kot bi se njegovo moštvo poslovilo od tekmovanja že v skupinskem delu, ne pa da je doseglo največji uspeh v zadnjih 60 letih. Vesel je bil zmage, dodal, da občuti bolečino, ker se s svojimi nogometaši ni uvrstil v nedeljski finale, obenem pa se je že ozrl k naslednjemu izzivu, tekmi s Španijo v jesenski ligi narodov.

Didier Deschamps je zadnjič vodil francosko izbrano vrsto.

Prvi strateg poražencev Didier Deschamps v tem malem finalu pa se po dolgih 14 letih poslavlja od francoske reprezentančne klopi. Pred odhodom z mundiala se je ozrl k tej dolgi dobi. »Uf, čudovito je bilo, toliko lepih zadev smo uresničili. In tudi teh zadnjih osem tednov z reprezentanco na mundialu ter sklepnih pripravah pred njim zlepa ne bom pozabil,« je dejal, poudaril, da je pač moštvo v polfinalu naletelo na izjemno kakovostno Španijo, prepričan pa je, da tudi v prihodnosti to francosko vrsto čakajo izjemno lepi trenutki. Kdo bo Deschampsov naslednik, uradno še ni znano, prvi kandidat naj bi bil legendarni Zinedine Zidane.