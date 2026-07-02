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Nogomet

Tuchel poje hvalospeve Harryju Kanu, Henry: Morali bi ga povišati v viteza

Če želijo Angleži upravičiti visoka pričakovanja, bodo morali marsikaj spremeniti do tekme proti razigrani Mehiki, ki na tem mundialu še ni prejela zadetka.
Harry Kane se v letošnji sezoni ponaša z neverjetnimi statistikami. FOTO: Odd Andersen/Afp
Galerija
Harry Kane se v letošnji sezoni ponaša z neverjetnimi statistikami. FOTO: Odd Andersen/Afp
Luka Škoda
2. 7. 2026 | 10:22
4:45
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Harry Kane je znova dokazal, da je vlečni konj angleške reprezentance, ki se je na mundialu prav zaradi kapetana uvrstila v osmino finala. 

Kane se je tokrat izkazal na sredini tekmi proti Demokratični republiki Kongo v Atlanti, ko je v razmaku enajstih minut dosegel dva gola in s tem pripeljal moštvo Thomasa Tuchla do zmage z 2:1. Najprej je Kane v 75. minuti po podaji Anthonyja Gordona z glavo dosegel izjemen gol za izenačenje, štiri minute pred koncem pa z močnim strelom zabil še zmagoviti zadetek.

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»Od igralca njegove kakovosti ne pričakujemo nič manj,« je po tekmi dejal selektor Tuchel, ki mu je Kane bržčas rešil službo.  

Kapetana je označil za enega od "morskih psov" na svetovnem prvenstvu in ga postavil ob bok drugim vrhunskim napadalcem. »Vsi so morski psi,« je dejal nemški trener, »če zavohajo kri, pridejo in zabijejo. Neverjetno je, resnično izjemno. Je naš kapetan, naš vodja, tekme pa odloča z neverjetnimi zaključki.«

Nad igro Angleža sta bila prav tako navdušena Zlatan Ibrahimović in Thiery Henry. Slednji je dejal, da bi morali angleškega napadalca povišati v viteza, Ibra pa je prepričan, da je predstava Kana zgolj utrdila njegovo vlogo najpomembnejšega igralca v reprezentanci. 

Tudi vezist Declan Rice je za BBC dejal, da je Kane pravi vodja: »Vsak dan trenira in se odlično razume z vsemi v ekipi. Neverjetno je imeti igralca, ki ti lahko na takšen način priigra zmago ... Tisti drugi gol, ko je žogo poslal v zgornji kot, to je bilo neverjetno videti. Kakšen igralec. Res imamo srečo, da ga imamo.«

Številke, ki ga postavljajo ob bok največjim

Kane je to sezono za klub in reprezentanco dosegel kar 72 golov na vsega 62 tekmah. Zvezdnik Bayerna ima na aktualnem svetovnem prvenstvu na svojem računu pet golov; za Lionelom Messijem in Kylianom Mbappejem zaostaja za enega, z Erlingom Haalandom pa je izenačen v napetem boju za zlati čevelj.

Z 12. in 13. golom na mundialih, ki ju je dosegel v šestnajstini finala, je presegel Pelejev ducat in se povzpel na šesto mesto večne lestvice strelcev, kjer je izenačen s francoskim napadalcem Justom Fontainom in za rekorderjem Messijem zaostaja za šest golov.

Angliji igra ne steče, čaka jih mehiški pekel 

Anglija se sedaj pripravlja na tekmo osmine finala proti sila razpoloženi Mehiki na stadionu Azteca. Tekma bo težka, Mehičani so na aktualnem mundialu zmagali prav vse tekme in še niso prejeli zadetka, vlogo bo igrala tudi visoka nadmorska višina. Tuchel bo zato ob Kanu moral najti igralca, ki lahko prevzame odgovornost, ko bo to potrebno.

Zaenkrat je večina teže slonela na ramenih Kana in vezista madridskega Reala Juda Bellinghama. Do zdaj sta dosegla sedem od osmih angleških golov na SP. Anglija ima obenem težave pri upravičevanju statusa ene od favoritinj za osvojitev prvega naslova svetovnega prvaka po letu 1966. Po obetavni zmagi s 4:2 proti Hrvaški na uvodni tekmi ji igra ni stekla po pričakovanjih.

Trije levi so v obrambi delovali negotovo proti Vzhodnem Kongu – reprezentanci, ki je na lestvici uvrščena precej nižje –, v napadu pa so bili počasni in neprepričljivi, saj Marcus Rashford in Noni Madueke na krilnih položajih nista bistveno vplivala na potek igre.

Angliji kljub zvenečim imenom primanjkuje igralcev, ki bi lahko spremenili tok igre, ko je to najbolj potrebno. FOTO: Paul Childs/Reuters
Angliji kljub zvenečim imenom primanjkuje igralcev, ki bi lahko spremenili tok igre, ko je to najbolj potrebno. FOTO: Paul Childs/Reuters

Rezervist Gordon je sicer pripravil oba Kanova zadetka, a Angliji kljub izkušnjam in zvenečim imenom primanjkuje igralcev, ki bi lahko spremenili tok igre, ko je to najbolj potrebno.

»Ekipa ima izkušene igralce, ki nas vse navdajajo z upanjem. Na tekmi so to izkušenost uporabili in ekipo zbrali v krog, gledalci vidijo, da nam lahko uspe,« pa meni Tuchel. Po tekmi je reprezentanca sklenila krog, nakar je imel Kane govor, v katerem je ekipi sporočil, da jim je tokrat sicer uspelo, a da bodo morali dosežek ponoviti čez štiri dni, ko se bodo soočili z Mehiko. 

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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