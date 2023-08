Tuchel se je opravičil Kanu: Bilo je grozljivo

Nogometaši münchenskega Bayerna, za katere v Nemčiji štejejo zgolj zmage in lovorike, so porazno štartali v novo sezono. V dvoboju za superpokal so z 0:3 (0:2) klonili proti igralcem moštva RB Leipzig, za katere je vse tri gole zabil španski as Dani Olmo (v 3., 44. in 68. minuti).

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je v igro zmagovalcev vstopil v 64. minuti (pičlo minuto pred novo Bayernovo zvenečo angleško okrepitvijo Harryjem Kanom), njegov soigralec in nekdanji član naše izbrane vrste Kevin Kampl pa je vso tekmo na münchenski Allianz Areni spremljal zgolj s klopi.

Nogometaši Leipziga so se takole veselili nemškega superpokala. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Bayernov trener Thomas Tuchel z razpletom seveda ni bil zadovoljen. »To je bil grenak večer za Harryja, za kar mi je zelo žal. Verjetno zdaj misli, da v zadnjih štirih tednih sploh nismo trenirali. Kar smo tokrat uprizorili na igrišču, nima nobene povezave s tem, kar smo vadili na zaključnih pripravah in kar smo želeli prikazati. V vseh prvinah smo pokazali premalo. Videti je bilo, kot da smo se šele prvič zbrali. Bilo je grozljivo,« je po bolečem porazu zmajeval z glavo Tuchel.

Nadeja se, da bodo bistveno bolje odprli sezono v elitni nemški ligi, ki se bo začela prihodnji konec tedna. Bavarci bodo prvo tekmo odigrali že v petek (20.30), ko bodo gostovali pri nogometaših Werderja iz Bremna.