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Nogomet

Tuchel zavrača očitke o sporu z ekipo, Scaloni o zanašanju na Messija

Tuchla kljub vsemu bržčas veseli novica, da je zvezdniški vezist Declan Rice po bolezni nared in bo lahko tudi začel polfinalno tekmo.
Thomas Tuchel in Lionel Scaloni. FOTO: Charly Triballeau/Afp
Galerija
Thomas Tuchel in Lionel Scaloni. FOTO: Charly Triballeau/Afp
L. Š., STA
15. 7. 2026 | 10:52
4:06
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Thomas Tuchel je dejal, da se ne čuti obremenjen s težo zgodovine, saj si prizadeva, da bi kot selektor Anglijo po 60 letih popeljal do prvega finala na nogometnem svetovnem prvenstvu, če bi danes premagal Argentino. Selektor slednje, Lionel Scaloni, je povedal, da ga ne skrbi utrujenost ali dosedanji nastopi branilcev naslova na poti do polfinala.

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Tri leve na letošnjem turnirju leta vodita Jude Bellingham in Harry Kane, ki sta dosegla po šest golov. Nenavadno je, da se bo prvi zvezdnik Argentine Lionel Messi pri 39 letih šele prvič pomeril z Anglijo.

Branilci naslova si bodo prizadevali za uvrstitev v drugi zaporedni finale na tekmi z varovanci nemškega selektorja. Dvoboj na nek način spominja na leto 1986, ki sta ga zaznamovala izjemni Diego Maradona, pa tudi na dolgotrajen spor o suverenosti nad Falklandskimi otoki v južnem Atlantskem oceanu v tistem času.

Maradona je na SP pred štirimi desetletji odprl četrtfinale z "božjo roko", preden je s svojim izjemnim prodorom in enem najlepših golov v zgodovini SP zapečatil zmago nad Anglijo. »Mislim, da se vsi spominjajo te tekme in Diegove predstave, predvsem pa drugega gola, ki bo ostal v naših srcih, ker je bil tako lep. In zgolj slučajno je bil dosežen proti Angliji,« je po poročanju tujih agencij spomnil Scaloni.

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Anglija proti Argentini: dvoboj, ki presega nogomet

»V dobri formi smo in res komaj čakamo. To je polfinale SP in naša upanja so neokrnjena. Zelo smo hvaležni igralcem, da so nas spet spravili sem,« še je Scaloni povedal novinarjem pred obračunom v Atlanti.

Tokrat se brani očitkov zaradi slabših predstav na igrišču, češ da je vse preveč odvisno od Messija. »Tekmo dobi ekipa. In tako bo tudi naprej. Smo veseli, prav tako nestrpni ter motivirani, da našim ljudem omogočimo užitek ob spremljanju reprezentance, ki daje vse od sebe,« je ekipo branil dejal Scaloni. 

Nesoglasja v angleški posadki, Rice je nared

Selektor Angležev Tuchel je dejal, da ni čutiti dodatnega pritiska: »Bomo živčni, ampak to je normalno. Všeč mi je, da čutim, da so igralci resnično tekmovalni, lačni in navdušeni nad to tekmo. To so zgodovinske tekme, izjemni trenutki.« 

Selektorja obenem zagotovo veseli novica, da je zvezdniški vezist Declan Rice po bolezni nared in bo lahko tudi začel polfinalno tekmo.

Declan Rice, ki je bil za tekmo vprašljiv, bo vendarle nastopil. FOTO: Chandan Khanna/Afp
Declan Rice, ki je bil za tekmo vprašljiv, bo vendarle nastopil. FOTO: Chandan Khanna/Afp

Tuchel se je moral prejšnje dni po kritikah svojih varovancev soočiti z angleškim tiskom zaradi domnevnih sporov v ekipi, posebej z enim ključnih igralcev. Na novinarski konferenci je vztrajal, da z Judom Bellinghamom ni nobenih razpok in verjame, da sta si bližje kot kdaj koli prej.

In to kljub temu, da je angleški zvezdnik javno odgovoril svojemu trenerju, ki je po četrtfinalni zmagi nad Norveško dejal, da ni zadovoljen s predstavo svojih igralcev. Vezist Real Madrida tega ni tiho sprejel, ampak je svojega trenerja pozval k pozitivnosti. Tudi kapetan Harry Kane je javno posredoval in je zatrdil, da ekipa diha kot eno.

Odnos Tuchla in Bellinghama je pod drobnogledom, odkar je nemški trener lani poleti priznal, da se njegovi materi zdijo nekatere Bellinghamove norčije na igrišču odvratne. Tuchel se je za to pripombo opravičil, Bellingham pa je pod njegovim vodstvom to poletje blestel, saj je svoj izkupiček golov na SP povečal na šest.

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angleška nogometna reprezentancaHarry KaneJude BellinghamThomas TuchelSP 2026SP v nogometu

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