Tudi Bellinghamov oče postal reprezentant: pri 50 letih dobil vpoklic

Nogometna družina Bellingham je dobila še tretjega angleškega reprezentanta. Po Judu in Jobu bo angleški dres oblekel tudi njun oče Mark Bellingham, ki je pri 50 letih prejel vpoklic v veteransko selekcijo Anglije nad 50 let.

Bellingham starejši je bil uvrščen v 18-člansko zasedbo za nedeljski obračun z Irsko. Vpoklic niti ni tako nenavaden, kot bi se lahko zdelo na prvi pogled. Preden sta njegova sinova postala zvezdnika evropskega nogometa, je bil namreč tudi on izjemno učinkovit napadalec.

V angleških nižjih ligah je v dolgoletni karieri dosegel več kot 700 golov in dobil vzdevek »Pelé nižjih lig«.

Več kot 700 golov za več kot 20 klubov

Mark nikdar ni igral na najvišji ravni angleškega nogometa, toda v nižjih ligah je ustvaril prav posebno strelsko zapuščino. Nastopal je za več kot 20 klubov, tudi za Stourbridge, Leamington, Bromsgrove Rovers in Sutton Coldfield.

Samo za Leamington je na 87 tekmah dosegel kar 79 golov, v sezoni 2005/06 je v dresu Stourbridgea zabil osupljivih 61.

Vse to je počel ob redni službi. Dolgo je namreč delal kot policijski narednik, nogomet pa igral na polprofesionalni oziroma amaterski ravni.

Prav njega je Jude Bellingham večkrat označil za prvega nogometnega junaka. Kot otrok ga je ob koncih tedna spremljal na tekmah, pozneje je bil očetov vpliv še precej večji.

»Veliko govorimo o nogometnih junakih in moj oče je bil moj prvi. Ko sem ga vsak teden gledal igrati v nižjih ligah, sem se zaljubil v nogomet,« je povedal zvezdnik madridskega Reala.

Nogometnih čevljev še ni pospravil

Mark Bellingham nogometnih čevljev ni pospravil niti po koncu dolgoletne kariere v Angliji. Po selitvi v Nemčijo, kjer igra mlajši sin Jobe, se je lani pri 49 letih pridružil nižjeligašu FC Herdecke-Ende blizu Dortmunda.

V klub je prišel s preprosto prošnjo – iskal je veteransko moštvo, s katerim bi lahko treniral, tamkajšnji funkcionarji pa sprva sploh niso vedeli, kdo je.

Po dveh treningih jih je hitro prepričal, da so mu ponudili priložnost, nato je že na debiju v pokalu dosegel dva gola.

Strelski občutek ga očitno ni zapustil. Na šestih tekmah za veteransko zasedbo je dosegel kar 11 golov in ji pomagal do napredovanja.

Marca je dopolnil 50 let in s tem bil upravičen do nastopanja za angleško veteransko selekcijo v tej starostni kategoriji, ob takšni strelski formi je zdaj prejel tudi vpoklic.