Nogomet

Tudi brez Riere gre, Celjani napolnili prekmursko mrežo

S tekmo med Celjem in Muro se je začelo 22. kolo prve slovenske nogometne lige. Boljši so bili vodilni na lestvici, ki so slavili s 5:1.
Mura je v zadnjem obdobju spet v manjši krizi. FOTO: Jan Herlic/Sportida
Mura je v zadnjem obdobju spet v manjši krizi. FOTO: Jan Herlic/Sportida
Š. R., STA
14. 2. 2026 | 17:12
14. 2. 2026 | 17:16
4:02
A+A-

Potem ko je Celje v prejšnjem krogu po odhodu Alberta Riere prvič vodil Ivan Majevski in doživel poraz proti Olimpiji, se je ekipa iz knežjega mesta vrnila v zmagovalne tirnice. Tokrat je vpisala tri točke proti Muri, delo pa sta ji olajšala še Hamza Ljukovac in Nejc Ajhmajer z izključitvama. Celje, ki ga v četrtek čaka razigravanje za osmino finala konferenčne lige v gosteh pri Driti, ostaja zanesljivo na prvem mestu, Mura pa s Primorjem na dnu.

Celjani so od začetka prevladovali v polju, a so si šele v 16. minuti priigrali prvo priložnost in to tudi unovčili. Ivan Ćalušić je odvzel žogo Ninu Koutru, jo podal na desno do Milota Avdylija, ta pa jo je po tleh poslal na drugo vratnico, kjer jo je v mrežo potisnil Mario Kvesić.

Ivica Vidović je v 24. minuti po lepo izpeljani akciji streljal z 18 metrov in le za malenkost zgrešil zgornji kot Murinih vrat. Mura dotlej ni pokazala praktično ničesar v napadu, a se dvigala in v 42. minuti izenačila. Kenan Kurtović je imel odprt strel na robu približno 20 metrih in ga izkoristil za 1:1.

Pozitivno vzdušje v črno-beli vrsti, ki je v obrambi pogrešala kaznovanega Borno Proleto, pa je v prvi minuti sodniškega dodatka pokvaril krilni igralec Ljukovac, saj je nespametno dobil še drugi rumeni karton in moral iz igre. Številčno prednost so Celjani takoj izkoristili, po kotu Svita Sešlarja z desne strani in kratki podaji Jakova Pranjića je iz bližine zadel Vidović.

Svit Sešlar se je vrnil v knežje mesto in takoj začel z izjemnimi predstavami. FOTO: NZS/Ekipa

Že v 52. minuti je bilo 3:1. Najprej so domači zapravili eno priložnost, nato pa je Kvesić podal z desne strani v osrčje kazenskega prostora, tam pa je visoko skočil Armandas Kučys in z glavo matiral Nejca Dermastijo za svoj tretji gol na zadnjih štirih tekmah.

Celjani so zatem hitro spet zadeli, a ta gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, Dermastija je nato v 63. minuti obranil nov poskus Vidovića, vse pa je potekalo po notah domače vrste. Ta je v 68. minuti imela na voljo enajstmetrovko po igranju z roko Faada Sane, z bele pike je streljal Sešlar, a se je izkazal Murin vratar.

Sešlar je zgrešil tudi iz igre v 71. minuti, malce pozneje so sodniki pregledovali prekršek Sane nad Rudijem Požegom Vancašem v kazenskem prostoru. Murin nogometaš je sprva zadel žogo, a nato še nogo Požega Vancaša, kar je bilo po mnenju sodnikov dovolj za novo enajstmetrovko. Še enkrat je z bele pike streljal Sešlar in s tako imenovano panenko povišal na 4:1 ter dosegel svoj četrti gol na četrti tekmi po vrnitvi v Celje.

Dodaten udarec je soboška vrsta doživela v 80. minuti, ko je rdeči karton po grobem prekršku nad Juanjom Nietom dobil še Nejc Ajhmajer. To je spet kaznoval Kučys, ki je v 90. minuti iz bližine zadel za 5:1. Zmaga bi lahko bila še višja ob večji zbranosti domačih pri zaključkih v sodniškem dodatku. Celje bo v 23. krogu prihodnjo nedeljo gostovalo pri Aluminiju, Mura pa bo prosta.

Prva liga Telemach,  22. kolo: 

sobota:

Celje – Mura 5:1 (Kvesić 16., Vidović 45., Kučys 52., Sešlar 75., Kučys 90.; Kurtović 42.)

nedelja: 

Primorje – Maribor (15.00)

Koper – Kalcer Radomlje (17.30)

Bravo Big Bang – Aluminij (17.30)

 

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

nogometPrva liga Telemach1. SNLCeljeMuraPrva

